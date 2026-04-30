Busca Anthropic captar fondos con una valoración de 900 mil mdd

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Tech
/ 30 abril 2026
    Busca Anthropic captar fondos con una valoración de 900 mil mdd
    Google anunció a principios de este mes que también planea invertir hasta 40 mil millones de dólares en Anthropic. EFE

La empresa matriz de la IA Claude estaba valorada en 380 mil millones de dólares en febrero, se espera que con estas nuevas inversiones se valore más que OpenAI

Anthropic ha estado intentando alcanzar a OpenAI desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 y, al parecer, finalmente lo ha logrado, señaló CNBC.

La startup de inteligencia artificial, fundada hace cinco años por ex ejecutivos de OpenAI, está en conversaciones con inversionistas para obtener financiamiento con una valoración de 900 mil millones de dólares, según una persona familiarizada con el asunto.

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Aún no se ha firmado ningún acuerdo preliminar y las negociaciones continúan, indicó la fuente, que prefirió permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones.

Un portavoz de Anthropic declinó hacer comentarios. Bloomberg fue el primero en informar sobre el posible financiamiento.

OpenAI estaba valorada en 852 mil millones de dólares a finales de marzo, tras cerrar una ronda récord de 122 mil millones. Entre las principales contribuciones provinieron inversionistas estratégicos, incluyendo hasta 50 mil millones de dólares de Amazon, 30 mil millones de dólares de Nvidia y 30 mil millones de dólares de SoftBank.

Por su parte, Anthropic estaba valorada en 380 mil millones de dólares en febrero.

En los últimos años, Anthropic se ha esforzado por seguir el ritmo de OpenAI y se ha dado a conocer principalmente por desarrollar una familia de modelos de IA llamada Claude.

A principios de este mes, la compañía lanzó su último modelo, Claude Opus 4.7, que describió como su mejor oferta disponible para el público general. Sin embargo, pocos días antes, Anthropic cautivó a Wall Street al presentar Claude Mythos Preview, un modelo con capacidades avanzadas de ciberseguridad disponible solo para un grupo selecto de empresas.

Mythos ha propiciado varias reuniones de alto nivel entre miembros de la administración Trump, directores ejecutivos de empresas tecnológicas y ejecutivos bancarios en las últimas semanas, y este modelo es uno de los motivos por los que Anthropic busca nuevo capital.

La compañía necesita adquirir la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar Mythos, según una fuente cercana a sus planes.

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La capacidad de procesamiento ha sido una prioridad para Anthropic en las últimas semanas.

A principios de este mes, la compañía cerró un acuerdo con Amazon centrado principalmente en la infraestructura de IA. Amazon acordó invertir hasta 25 mil millones de dólares en Anthropic, y esta última obtuvo hasta 5 gigavatios de capacidad de procesamiento para entrenar e implementar sus modelos de IA Claude.

Anthropic también obtuvo 5 gigavatios de capacidad de procesamiento como parte de un acuerdo con Google y Broadcom, que comenzará a estar operativo el próximo año. Google anunció a principios de este mes que también planea invertir hasta 40 mil millones de dólares en Anthropic.

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