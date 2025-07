Cómo iOS 26 de Apple y Android 16 de Google cambiarán nuestros teléfonos

Esto permite a los usuarios de Android mantener pulsado el botón de encendido de su teléfono para activar Gemini y hablar por el micrófono para pedirle que haga cosas como:

— Generar una lista de la compra para guacamole en su aplicación de notas.

— Buscar cuánto tiempo se tarda en llegar a pie al cine más cercano.

— Generar una lista de ingredientes a partir de un video de cocina que estás viendo en YouTube.

En otras palabras, aunque la novedad más llamativa de Android 16 es su colorida interfaz, la verdadera fuerza impulsora de Android parece ser Gemini.

Apple sigue intentando ponerse al día con la IA

En iOS 26, Apple está ampliando su IA, Apple Intelligence, que debutó el año pasado, con funciones nuevas que incluyen la traducción automática de idiomas y la posibilidad de realizar búsquedas en la web usando datos de una captura de pantalla, herramientas que los usuarios de Android ya tienen desde hace tiempo.

Las traducciones en tiempo real pueden funcionar dentro de algunas de las aplicaciones de comunicación de Apple, como Mensajes y FaceTime. Por ejemplo, en una llamada de FaceTime con un familiar que habla su lengua materna, puedes ver una subtitulación traducida en un globo en la pantalla. (Google lanzó una herramienta similar en 2021).

El nuevo software del iPhone también utiliza la inteligencia artificial para optimizar las tareas con la información de una captura de pantalla. Por ejemplo, si haces una captura de pantalla de un sitio web con la fecha y la hora de un concierto, aparecerá una sugerencia para añadir el concierto a tu calendario. O si haces una captura de pantalla de una bolsa que estás comprando, puedes pulsar un botón para buscar en la web bolsas similares. (Es parecida a la herramienta Circle to Search de Google, que permite a los usuarios de Android dibujar círculos alrededor de objetos para realizar búsquedas basadas en imágenes. Muchos usuarios han calificado esta función de “artilugio” porque rara vez es útil).

En cuanto a Siri, se suponía que Apple iba a lanzar esta primavera una versión renovada de su asistente virtual con IA para rivalizar con Gemini de Google, pero esos planes se pospusieron indefinidamente después de que las pruebas internas revelaran que era inexacto en casi un tercio de las solicitudes. Por ahora, los usuarios pueden hablar con la Siri de la vieja escuela y redirigir algunas solicitudes al popular chatbot de OpenAI, ChatGPT.

(The New York Times ha demandado a OpenAI y a su socio, Microsoft, alegando infracción de los derechos de autor del contenido informativo relacionado con los sistemas de IA. Las dos empresas han negado las acusaciones de la demanda).

Qué significa todo esto

Todas las grandes empresas de tecnología de consumo están rediseñando sus productos para incluir la nueva tecnología de IA en el software que usamos a diario, y todas las herramientas siguen cometiendo muchos errores.

En otras palabras, no hay prisa por subirse a este carro. Pero a este ritmo, los usuarios de Android podrán experimentar antes que los propietarios de iPhone lo que es tener un teléfono con IA, un dispositivo que usa tus aplicaciones por ti. c.2025 The New York Times Company.

Por Brian X. Chen, The New York Times.