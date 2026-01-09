ChatGPT Health asistirá la atención médica de los usuarios... aunque hay posibles riesgos

ChatGPT tendrá un nuevo apartado para que los usuarios puedan conversar sobre salud y bienestar a partir de los historiales médicos de estos, sus apps de seguimiento como Apple Health, generando respuestas con base en los propios datos personales de cada usuario.

El anunció de ChatGPT Health —o solo Health— se realizó el pasado 7 de enero como la nueva apuesta de OpenIA para ayudar a gestionar la atención médica de los usuarios y “no para reemplazarla”.

A partir de que la empresa OpenIA detectó aproximadamente 600 mil mensajes semanales a ChatGPT sobre salud y 7 de cada 10 conversaciones son sobre atención médica. Además, hay observaciones que hizo OpenIA de que más de 230 millones de personas en todo el mundo realizan consultas relacionadas con la salud y el bienestar en ChatGPT cada semana.

Los chats de ChatGPT Health tendrán su apartado separado para solamente basar sus respuestas con base a la información proporcionada por los usuarios.

“En el lanzamiento, Health estará disponible en la web y en iOS, y próximamente en Android para los usuarios de ChatGPT Free, Go, Plus y Pro en los países compatibles (excepto el EEE, Suiza y el Reino Unido)”, declaró en un comunicado OpenAI.

RIESGOS LATENTES CONTRA LA SALUD POR LOS CHATBOTS

Ya en agosto de 2025 un grupo de médicos habían expuesto el caso de un hombre que, por seguir las respuestas generadas sobre salud de ChatGPT al aconsejarle que cambiase la sal de su dieta por bromuro de sodio, enfermó y estuvo hospitalizado por semanas.

AI Overview de Google fue noticia durante semanas tras su lanzamiento debido a consejos peligrosos, como poner pegamento en la pizza; y The Guardian descubrió que han persistido los consejos de salud que atentan contra ella.

Además, en el blog de OpenAI no se mencionó con precisión qué es lo que sucederá con respecto a los consejos de salud mental, después de que se han registrado casos de suicidio de adultos y menores tras conversar con ChatGPT, puntualizó el medio de comunicación especialista en tecnología, The Verge.

OpenAI hizo una leve mención sobre que los usuarios pueden personalizar las instrucciones en el producto Health ”para evitar mencionar temas sensibles”.

“La salud mental es, sin duda, parte de la salud en general, y vemos a mucha gente recurriendo a ChatGPT para tener conversaciones sobre salud mental [...] Estamos muy enfocados en asegurar que, en situaciones de crisis, respondamos adecuadamente y orientemos hacia profesionales de la salud, declaró en rueda de prensa la directora de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo.

El especialista en tecnología, Enrique Dans, también comentó sobre estas preocupaciones sobre las consecuencias contra la salud de las respuestas automatizadas de los Modelos de Lenguaje Grandes.

“No es una preocupación abstracta: existen evidencias de casos en los que las respuestas automatizadas sobre salud han inducido a decisiones peligrosas o a la mala interpretación de síntomas, desde retrasos en buscar atención hasta malos hábitos terapéuticos”, precisó Dans.

Por otro lado, también están las regulaciones gubernamentales sobre la responsabilidad de ChatGPT Health, pues es presentado “como un producto de consumo, no como un dispositivo médico regulado, lo que significa que no está sujeto a los mismos estándares de evidencia, supervisión ni rendición de cuentas que las herramientas clínicas”, señaló Enrique Dans.