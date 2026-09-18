Claude ya hace por sí solo una cuarta parte del trabajo para crear nuevos modelos de IA

WASHINGTON- El modelo de inteligencia artificial Claude ya realiza por sí solo alrededor de una cuarta parte del trabajo necesario para desarrollar nuevos modelos de Anthropic, según informó este jueves la empresa, que ve en este avance una señal de que los sistemas de IA comienzan a asumir tareas que hasta ahora correspondían a sus propios investigadores.

Claude lidera actualmente el 26 % de las tareas de investigación y desarrollo de nuevos modelos de la compañía, frente al 0 % registrado en febrero, mientras que participa de alguna forma en cerca del 90 % de ese trabajo, según datos proporcionados por Anthropic a medios locales.

La compañía explicó que Claude todavía trabaja bajo supervisión humana y recibe instrucciones generales de los investigadores, por lo que no desarrolla de manera completamente autónoma una nueva generación de modelos.