¿Cómo evitar fraudes por WhatsApp?

Varios usuarios de la red de comunicación WhatsApp, han denunciado ser víctimas de fraudes, suplantación de identidad y extorsión, lo que antes se realizaba por vía telefónica, hoy con el avance de la tecnología ha llegado hasta esta app de mensajería.

La aplicación de WhatsApp advierte que ellos no cuentan con información suficiente para poder identificar si la persona que quiere acceso a la cuenta realmente es propietaria de la misma, sin embargo, gracias al cifrado extremo, quien acceda desde otro teléfono no tendrá acceso a datos pasados.

Aun así, el que alguien más tenga acceso a tu cuenta puede hacerte víctima de fraudes a ti y a tus contactos, por esto se advierte a los usuarios extremar precauciones al usar dicha aplicación para así poder protegerse de cualquier fraude, entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:

EVITA PROPORCIONAR DATOS DE CONFIRMACIÓN

Normalmente cuando activamos nuestra aplicación en un dispositivo móvil, nos pide una confirmación a través de un código de 6 dígitos y es necesario comprobarlo, si te llega este mensaje que tú no has solicitado no lo confirmes.

Si esto sucede es necesario que protejas tu cuenta de inmediato si es que no lo has hecho, esto se hace a través de una serie de cuatro pasos.

PROTEGE TU CUENTA

-En tu aplicación dirígete al apartado de ajustes

-Después selecciona la opción de cuenta.

-A continuación encontraras la opción “verificación en dos pasos”, debes seleccionarla y después pulsa el botón de activar.

-Ingresa el PIN que te pide y además un correo electrónico.