Con una noche de sueño, modelo de IA puede predecir hasta 130 enfermedades

Científicos de la Universidad de Stanford crearon el primer modelo de inteligencia artificial (IA) que podría ayudar a predecir el riesgo de manifestación de unas 130 enfermedades a partir de información recogida en una sola noche de sueño, según un estudio publicado este martes en la revista Nature Medicine.

El modelo SleepFM ha sido entrenado con casi 600 mil horas de datos de sueño de unos 65 mil participantes, combinando señales cerebrales, cardíacas, musculares y respiratorias, recopiladas a través de la polisomnografía (PSG), el “estándar dorado” para el análisis del sueño, afirmaron los investigadores en el artículo.

Este sería la primera investigación en utilizar la IA para analizar datos del sueño a gran escala.

La nueva herramienta podría identificar riesgos de padecer enfermedades con altas tasas de mortalidad como la demencia, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, el accidente cerebrovascular y la fibrilación auricular.

“SleepFM produce representaciones latentes del sueño que capturan la estructura fisiológica y temporal del sueño y permiten una predicción precisa del riesgo de enfermedades futuras”, explica el texto.

El estudio insiste en que la inteligencia artificial permite salvar los desafíos de analizar la cantidad de datos obtenidos de la polisomnografía.

“Desde una perspectiva de IA, el sueño está relativamente poco estudiado”, indicó James Zou, PhD, profesor asociado de ciencia de datos biomédicos y coautor del estudio, en la web de la Facultad de Medicina de Stanford, uno de los centros académicos de élite estadounidenses, ubicado en California.