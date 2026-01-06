Con una noche de sueño, modelo de IA puede predecir hasta 130 enfermedades

/ 6 enero 2026
    Es el primer modelo de IA dedicado exclusivamente al análisis de datos del sueño a gran escala. FOTO: ESPECIAL

La tecnología impulsada por científicos de la Universidad de Stanford podría identificar males como demencia, el infarto de miocardio y otros

Científicos de la Universidad de Stanford crearon el primer modelo de inteligencia artificial (IA) que podría ayudar a predecir el riesgo de manifestación de unas 130 enfermedades a partir de información recogida en una sola noche de sueño, según un estudio publicado este martes en la revista Nature Medicine.

El modelo SleepFM ha sido entrenado con casi 600 mil horas de datos de sueño de unos 65 mil participantes, combinando señales cerebrales, cardíacas, musculares y respiratorias, recopiladas a través de la polisomnografía (PSG), el “estándar dorado” para el análisis del sueño, afirmaron los investigadores en el artículo.

Este sería la primera investigación en utilizar la IA para analizar datos del sueño a gran escala.

La nueva herramienta podría identificar riesgos de padecer enfermedades con altas tasas de mortalidad como la demencia, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, el accidente cerebrovascular y la fibrilación auricular.

“SleepFM produce representaciones latentes del sueño que capturan la estructura fisiológica y temporal del sueño y permiten una predicción precisa del riesgo de enfermedades futuras”, explica el texto.

El estudio insiste en que la inteligencia artificial permite salvar los desafíos de analizar la cantidad de datos obtenidos de la polisomnografía.

“Desde una perspectiva de IA, el sueño está relativamente poco estudiado”, indicó James Zou, PhD, profesor asociado de ciencia de datos biomédicos y coautor del estudio, en la web de la Facultad de Medicina de Stanford, uno de los centros académicos de élite estadounidenses, ubicado en California.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

