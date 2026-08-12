Conoce los nuevos lanzamientos de Google, un reloj que monitorea la presión arterial, su nuevo localizador Pixel Tag y el nuevo Pixel 11

NUEVA YORK- Google anunció varios lanzamientos, el Pixel Watch 5, el localizador Pixel Tag y su nuevo smartphone Pixel 11 Pro. PIXEL WATCH 5 De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, este nuevo reloj inteligente cuanta nuevas funciones avanzadas en cuanto a la salud mismas que estarán disponibles en otoño entree las novedades está “el seguimiento de las tendencias de la presión arterial y la resistencia a la insulina”. “El Pixel Watch 5 funciona de manera silenciosa en segundo plano para que puedas mantenerte presente en los momentos que más importan”, describe Google en un comunicado y añade que “en el centro de esta experiencia se encuentra (At a Glance), que lleva actualizaciones dinámicas e inteligentes al contexto directamente a la carátula de tu reloj justo cuando las necesitas que garantiza que la información crítica esté siempre a la mano, como mostrar pases de abordar en tiempo real tan pronto entras al aeropuerto o indicar las paradas restantes en tu traslado matutino”.

Asimismo en esta nueva versión se añadieron cuatro nuevas funciones, precisa EFE, la medición de la la resistencia a la insulina, misma que realiza un análisis “sin pinchazos cuán eficientemente el cuerpo del usuario absorbe la energía de los alimentos; las tendencias de presión arterial; la calidad de la respiración al dormir y la detección de emergencias respiratorias” “Las funciones de Health Guardian pueden detectar cambios sutiles en tu salud y bienestar antes de que se conviertan en problemas mayores. El Pixel Watch 5 se basa en funciones fundamentales y potencialmente salvavidas, como la Detección de Pérdida de Pulso (Loss of Pulse Detection) y las comunicaciones por satélite, al incorporar una función inédita en la industria para la muñeca: la detección de emergencias respiratorias”. explica Google.

En cuanto a lo que se refiere a la medición de la presión arterial, EFE señala que el reloj realiza un monitoreo “de manera silenciosa los patrones de movimiento y el pulso del usuario a lo largo del mes, incluso durante los períodos de sueño”. De esta forma en vez de que el usuario reciba notificaciones diariamente, el dispositivo lleva acabo un recuento los datos durante todo el mes y “entrega un único resumen contextualizado el primer día de cada mes”, detalla EFE Así también esta nueva versión del Pixel Watch tiene una función opcional de detección de emergencia respiratoria misma que podría salvar la vida del usuario hacer un reconocimiento sobre cuándo el nivel de oxígeno en la sangre de una persona cae peligrosamente bajo; por lo que si el usuario queda inconsciente, el reloj, después de “mandar una cuenta atrás sonora a la muñeca”, llama de manera automática a los servicios de emergencia y a los contactos preestablecidos para que pueda recibir atención médica. PIXEL TAG Google anunció el que es su primer localizador de objetos, el Google Pixel Tag, mismo que tiene batería que dura todo un un año, es reemplazarle y también posibilita que se pueda encontrar el teléfono.

“Es útil y seguro, utiliza la red Find Hub de Google para localizar rápida y fácilmente tus objetos favoritos. Es ideal para tus llaves, cartera o incluso el equipaje”, explica el gigante tecnológico en un comunicado.

EFE indica que este localizador posee la certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, además cuenta con tecnología de banda ultraancha (Ultra-Wideband) con el objetivo de obtener “una búsqueda de precisión e incorpora un altavoz que reproduce un sonido orientativo”. Google detalla que entre sus características es que es “fino y ligero, Pixel Tag está fabricado con acero inoxidable resistente, diseñado para soportar dobladuras y grietas, y cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo. Incluye un altavoz integrado capaz de emitir un sonido para ayudarte a encontrarlo, e incluso funciona a la inversa: tiene un botón que puedes pulsar para hacer sonar tu teléfono y localizarlo”. A diferencia del AirTag de Apple, el dispositivo de Google es capaz de poder funcionar a la inversa, debido a que cuenta con un botón que cuando el usuario lo presiona hacer sonar su teléfono celular si no sabe dónde lo había dejado Google anunció que este nuevo accesorio está previsto que llegue a las tiendas el próximo 11 de noviembre y tendrá un costo de 29 dólares la unidad o 99 dólares en un paquete de cuatro. NUEVOS MODELOS DE TELÉFONOS INTELIGENTES Google presentó su nueva línea de teléfonos inteligentes Pixel 11, el gigante tecnológico apuesta en estos dispositivos por la inteligencia artificial con el propósito de “mejorar el zoom de sus cámaras y hasta para convertir el dispositivo en un teleprónter”, describe EFE.

La compañía dio a conocer su nueva familia de teléfonos los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. EFE señala que Google hizo hincapié en “que el foco principal de esta generación”, es que cuenta co el nuevo procesador Tensor G6, que es “es una integración más profunda de la IA en la fotografía y el vídeo”. Estos nuevos smartphones cuentan con una cámara con teleobjetivo gracias a la IA; “utiliza un modelo de difusión de IA para rellenar los detalles visuales cuando se aplica el zoom extremo, que llega hasta los 120x en el modelo Pro y 30x en el Google Pixel 11,” explicó a EFE un portavoz en una demostración previa al evento. Una vez que el usuario toma una fotografía, tiene en su galería dos resultados, el primero que uno es la versión mejorada por IA y el segnudo que es lo que la cámara ve originalmente y donde se muestra una imagen más pixelada. Además según EFE, en esta nueva generación de celulares Google incorporó un nuevo modo llamado ‘Captura Mágica’, esta es una función que hace posible que el usuario grabe un vídeo y despúes “ofrece las mejores fotos al seleccionar los momentos de acción o más expresivos”. Con información de la Agencia de Noticias EFE y Google.