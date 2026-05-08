De la excepción a la rutina, así es cómo la IA se ha ido integrado en el ecosistema desinformador

MADRID- La inteligencia artificial se ha integrado en la rutina de la desinformación de una forma cada vez más acelerada, donde los montajes y los “deepfakes” han pasado de ser excepcionales, casi humorísticos y fáciles de identificar, a integrarse en el flujo de actualidad con una apariencia cada vez más creíble e incluso capaces de alterar la percepción de la realidad. Los datos recopilados por el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) muestran una realidad evidente: los contenidos manipulados con inteligencia artificial (IA) para desinformar se han disparado de forma sostenida en los últimos meses. Una tendencia que también se aprecia en el trabajo de EFE Verifica.

Pero el cambio no es solo cuantitativo. La expansión de estas herramientas no solo facilita fabricar bulos cada vez más creíbles y adaptados a la actualidad, sino que también alimenta el nuevo fenómeno de acusar un vídeo o imagen de ser sintético para desacreditar pruebas auténticas. AUGE DE LA PRESENCIA DE VERIFICACIONES La presencia de la IA en la desinformación ya no corresponde a casos aislados, los datos del EDMO muestran una subida progresiva de los contenidos sintéticos dentro del total de verificaciones de todos los miembros europeos, tendencia que va de la mano con EFE Verifica entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Aunque la evolución no es completamente lineal, los datos muestran una tendencia común al alza. El punto más alto se alcanza en marzo, cuando EFE Verifica registró un 34 % de verificaciones sobre contenidos sintéticos respecto al total de sus comprobaciones. En el conjunto de EDMO, esa proporción llegó al 20 %, el mayor porcentaje registrado en ambos casos. Además, esta subida coincide con una sucesión de lanzamientos de modelos de imagen y vídeo más realistas y accesibles desde septiembre de 2025. En apenas meses se presentaron herramientas como Ray3, Sora 2, Veo 3.1, Firefly Image Model 5 o Nano Banana Pro, todas con mejoras en generación audiovisual.

Estas herramientas permiten fabricar imágenes, vídeos o audios falsos y adaptarlos a casi cualquier conversación pública, aprovechando vacíos de información o manipulando hechos reales para transformar la narrativa. GUERRAS, CRISIS Y ESCÁNDALOS La IA se adapta con facilidad a los temas que ocupan la parrilla de actualidad en cualquier momento. Además de servir como propaganda, los eventos que acaparan el debate público son objeto del llamado «AI slop», contenidos sensacionalistas que buscan generar clics e interacciones y su principal fin es la monetización. En las verificaciones de EFE Verifica entre septiembre de 2025 y abril de 2026, los contenidos sintéticos aparecen directamente vinculados a eventos que marcaron el debate público. La guerra de Irán irrumpió con fuerza en marzo y se situó como el principal foco de narrativas desinformadoras con IA. Antes, la captura de Maduro ya había provocado en enero una ola de contenidos sintéticos, mientras que otros asuntos como el caso Epstein, la inmigración o los sucesos virales han concentrado materiales falsos desde septiembre. El patrón es claro. La IA prende con más fuerza donde hay incertidumbre, tensión política, imágenes impactantes o poca información en los primeros momentos. NO TODA LA IA DESINFORMA IGUAL Aún así, la desinformación con IA no responde a un único patrón. EFE Verifica ha analizado las verificaciones publicadas en marzo por los miembros de Iberifier en español, Newtral, Maldita, Verificat y EFE Verifica, y las ha clasificado por tipo de engaño.