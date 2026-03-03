$!Facebook se cae HOY, 3 de marzo: Usuarios reportan fallas en la página web

Usuarios de redes sociales han experimentado una gran falla en las plataformas de Facebook e Instagram, de acuerdo con los reportes acumulados a partir de las 14:00 horas, aproximadamente.

La página DownDetector indicó el 87 por ciento de los errores en Facebook fue en la página web, mientras que un 6 por ciento fue en la aplicación móvil y otro 6 por ciento en el feed o el inicio: “No es posible iniciar sesión en Chrome / Edge, dice que la cuenta no está disponible, pero en Firefox funciona perfectamente”, comentó una persona.

Las zonas de la República Mexicana donde hubo mayor queja fueron viarias, entre las que se encuentran ciudades como Monterrey, Torreón, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida.