Facebook se cae HOY, 3 de marzo: Usuarios reportan fallas en la página web
Instagram también reportó errores casi al mismo tiempo que Facebook, aunque comenzó a reestablecerse cerca de las 16:00 horas de hoy
Usuarios de redes sociales han experimentado una gran falla en las plataformas de Facebook e Instagram, de acuerdo con los reportes acumulados a partir de las 14:00 horas, aproximadamente.
La página DownDetector indicó el 87 por ciento de los errores en Facebook fue en la página web, mientras que un 6 por ciento fue en la aplicación móvil y otro 6 por ciento en el feed o el inicio: “No es posible iniciar sesión en Chrome / Edge, dice que la cuenta no está disponible, pero en Firefox funciona perfectamente”, comentó una persona.
Las zonas de la República Mexicana donde hubo mayor queja fueron viarias, entre las que se encuentran ciudades como Monterrey, Torreón, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida.
FALLAS EN INSTAGRAM
Mientras tanto, la plataforma de Instagram también comenzó a fallar, aunque al corte de esta edición aparentemente comenzó a reestablecerse.
Los informes iniciales revelaron que los errores comenzaron casi a la par que Facebook, con la diferencia de que el 63 por ciento de los reportes fue por dificultad al publicar, un 18 por ciento en la conexión al servidor y un 18 por ciento en la aplicación móvil.