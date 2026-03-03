Facebook se cae HOY, 3 de marzo: Usuarios reportan fallas en la página web

Tech
/ 3 marzo 2026
    Facebook se cae HOY, 3 de marzo: Usuarios reportan fallas en la página web
    Usuarios de redes sociales han experimentado una gran falla en las plataformas de Facebook e Instagram. VANGUARDIA

Instagram también reportó errores casi al mismo tiempo que Facebook, aunque comenzó a reestablecerse cerca de las 16:00 horas de hoy

Usuarios de redes sociales han experimentado una gran falla en las plataformas de Facebook e Instagram, de acuerdo con los reportes acumulados a partir de las 14:00 horas, aproximadamente.

La página DownDetector indicó el 87 por ciento de los errores en Facebook fue en la página web, mientras que un 6 por ciento fue en la aplicación móvil y otro 6 por ciento en el feed o el inicio: “No es posible iniciar sesión en Chrome / Edge, dice que la cuenta no está disponible, pero en Firefox funciona perfectamente”, comentó una persona.

TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF emite alerta por suplantación de identidad de 7 financieras en enero de 2026

Las zonas de la República Mexicana donde hubo mayor queja fueron viarias, entre las que se encuentran ciudades como Monterrey, Torreón, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida.

$!Facebook se cae HOY, 3 de marzo: Usuarios reportan fallas en la página web

FALLAS EN INSTAGRAM

Mientras tanto, la plataforma de Instagram también comenzó a fallar, aunque al corte de esta edición aparentemente comenzó a reestablecerse.

TE PUEDE INTERESAR: Colapsa templete en foto de graduación de la Universidad Veracruzana en Xalapa

$!Facebook se cae HOY, 3 de marzo: Usuarios reportan fallas en la página web

Los informes iniciales revelaron que los errores comenzaron casi a la par que Facebook, con la diferencia de que el 63 por ciento de los reportes fue por dificultad al publicar, un 18 por ciento en la conexión al servidor y un 18 por ciento en la aplicación móvil.

