Colapsa templete en foto de graduación de la Universidad Veracruzana en Xalapa

Tan solo unos días pasaron desde que la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México apareció en las noticias tras un accidente durante la toma de fotografía de graduación, cuando un incidente similar pasó este lunes pero en Xalapa, Veracruz. Se reportó el colapso de la estructura utilizada para la toma de fotografía de los estudiantes que concluían el curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) en la ciudad de Xalapa. TE PUEDE INTERESAR: Gradas colapsan durante foto de graduación; 33 alumnos de la Ibero CDMX resultan lesionados | VIDEO

De acuerdo con información preliminar, se contabilizaron 25 estudiantes lesionados, quienes fueron atendidos por paramédicos de diversos grupos de auxilio, además de una persona que requirió el traslado a un hospital. Presuntamente, la estructura metálica no soportó el peso, provocando que se viniera abajo, al que acudieron servicios de paramédicos, Protección Civil y bomberos a las inmediaciones de la UV. TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

18 ESTUDIANTES LESIONADOS A través de un comunicado, la Universidad Veracruzana lamentó los hechos y confirmó que 18 estudiantes resultaron con lesiones, aunque se encuentran establesm por el colapso de la estructura metálica en la que se retrataron. El rector Martín Aguilar Sánchez señaló a medios de comunicación que 16 estudiantes se encuentran internados en la Policlínica Óptima Xalapa, a quienes se les dará seguimiento en su estado de salud, el cual es estable.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: deja su vehículo en la agencia y lo encuentra mal estacionado en la calle “De manera prioritaria se activaron los protocolos de emergencia y seguridad, Paramédicos y servicios de protección civil brindaron atención oportuna a la comunidad afectada, coordinado su traslado a las instituciones de salud pertinentes para su valoración. La institución se encuentra en contacto directo con el alumnado para brindar el acompañamiento necesario y asegurar que reciban la atención médica requerida”, menciona el comunicado. Además, afirmaron que el rector de la UV se dirigió a la facultad para conocer la situación, así que como universidad refrendaron su compromiso con la integridad y seguridad de los estudiantes.

Publicidad

Temas

Accidentes Viral Universidades

Localizaciones

Veracruz Xalapa México

