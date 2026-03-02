Colapsa templete en foto de graduación de la Universidad Veracruzana en Xalapa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 2 marzo 2026
    Colapsa templete en foto de graduación de la Universidad Veracruzana en Xalapa
    Se reportó el colapso de la estructura utilizada para la toma de fotografía de los estudiantes que concluían el curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) en la ciudad de Xalapa. CAPTURA DE PANTALLA

En este otro incidente, se reportaron 18 estudiantes que resultaron con lesiones, aunque estables

Tan solo unos días pasaron desde que la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México apareció en las noticias tras un accidente durante la toma de fotografía de graduación, cuando un incidente similar pasó este lunes pero en Xalapa, Veracruz.

Se reportó el colapso de la estructura utilizada para la toma de fotografía de los estudiantes que concluían el curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) en la ciudad de Xalapa.

TE PUEDE INTERESAR: Gradas colapsan durante foto de graduación; 33 alumnos de la Ibero CDMX resultan lesionados | VIDEO

De acuerdo con información preliminar, se contabilizaron 25 estudiantes lesionados, quienes fueron atendidos por paramédicos de diversos grupos de auxilio, además de una persona que requirió el traslado a un hospital.

Presuntamente, la estructura metálica no soportó el peso, provocando que se viniera abajo, al que acudieron servicios de paramédicos, Protección Civil y bomberos a las inmediaciones de la UV.

TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

18 ESTUDIANTES LESIONADOS

A través de un comunicado, la Universidad Veracruzana lamentó los hechos y confirmó que 18 estudiantes resultaron con lesiones, aunque se encuentran establesm por el colapso de la estructura metálica en la que se retrataron.

El rector Martín Aguilar Sánchez señaló a medios de comunicación que 16 estudiantes se encuentran internados en la Policlínica Óptima Xalapa, a quienes se les dará seguimiento en su estado de salud, el cual es estable.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: deja su vehículo en la agencia y lo encuentra mal estacionado en la calle

“De manera prioritaria se activaron los protocolos de emergencia y seguridad, Paramédicos y servicios de protección civil brindaron atención oportuna a la comunidad afectada, coordinado su traslado a las instituciones de salud pertinentes para su valoración. La institución se encuentra en contacto directo con el alumnado para brindar el acompañamiento necesario y asegurar que reciban la atención médica requerida”, menciona el comunicado.

Además, afirmaron que el rector de la UV se dirigió a la facultad para conocer la situación, así que como universidad refrendaron su compromiso con la integridad y seguridad de los estudiantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Viral
Universidades

Localizaciones


Veracruz
Xalapa
México

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Epstein en guerra

Epstein en guerra
true

Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado por extorsión y homicidios en Uruapan.

Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Coronaciones florales, algunas con mensajes retirados, llegaron al funeral de “El Mencho” en Guadalajara bajo vigilancia del Ejército y Guardia Nacional

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio
El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha iniciado su periodo de capacitaciones laborales.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo
El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización.

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas.

Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
Equipos de la Fórmula 1 ajustaron sus vuelos para llegar a tiempo al circuito en Melbourne.

FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia