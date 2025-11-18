Gemini 3: Así es el nuevo modelo de IA de Google, el ‘más inteligente’

La tecnológica Google lanzó este martes para usuarios y desarrolladores Gemini 3, su modelo de Inteligencia Artificial “más inteligente” hasta la fecha, una herramienta capaz de “leer el ambiente” y generar experiencias interactivas sobre cualquier tema.

El nuevo modelo busca competir directamente con OpenAI, que recientemente lanzó su modelo más avanzado, GPT-5.

“Es tecnología punta en razonamiento, diseñada para captar la profundidad y los matices, ya sea percibiendo las pistas sutiles en una idea creativa o desgranando las capas superpuestas de un problema difícil”, señaló en un comunicado el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai.

ASÍ ES GEMINI 3

De acuerdo con Google, la nueva versión es mejor “descifrando el contexto y la intención” ante las solicitudes del usuario, pues funciona como un modelo “multimodal por naturaleza”, por lo que procesa, texto, imágenes y audio de forma simultánea y no por separado.