Gemini 3: Así es el nuevo modelo de IA de Google, el ‘más inteligente’
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La compañía tecnológica dijo que la nueva herramienta es capaz de leer el ambiente y generar experiencias interactivas de cualquier tema
La tecnológica Google lanzó este martes para usuarios y desarrolladores Gemini 3, su modelo de Inteligencia Artificial “más inteligente” hasta la fecha, una herramienta capaz de “leer el ambiente” y generar experiencias interactivas sobre cualquier tema.
El nuevo modelo busca competir directamente con OpenAI, que recientemente lanzó su modelo más avanzado, GPT-5.
TE PUEDE INTERESAR: Utilizan IA para agilizar admisión en las escuelas
“Es tecnología punta en razonamiento, diseñada para captar la profundidad y los matices, ya sea percibiendo las pistas sutiles en una idea creativa o desgranando las capas superpuestas de un problema difícil”, señaló en un comunicado el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai.
ASÍ ES GEMINI 3
De acuerdo con Google, la nueva versión es mejor “descifrando el contexto y la intención” ante las solicitudes del usuario, pues funciona como un modelo “multimodal por naturaleza”, por lo que procesa, texto, imágenes y audio de forma simultánea y no por separado.
“Es increíble pensar que, en solo dos años, la IA ha evolucionado de simplemente leer texto e imágenes a leer el ambiente”, anota Pichai.
El nuevo modelo ofrece el acceso la versión Gemini 3 Pro a todos los usuarios desde su primer día en operaciones.
Además, en Estados Unidos la inteligencia de Gemini 3 estará incluida en Modo IA (AI Mode), así como en la aplicación Gemini, en tanto a los desarrolladores en AI Studio y Vertex AI, así como en una nueva plataforma de desarrollo, Google Antigravity.
La compañía tecnológica afirma que es “el mejor modelo del mundo para la comprensión multimodal y su modelo agentivo y de codificación más potente y versátil”.
El nuevo modelo tiene las versiones Gemini 3 Pro, disponible en modalidad preliminar en la aplicación de Gemini, y Gemini 3 Deep Think, que estará disponible pronto para los suscriptores de Google AI Ultra.
Google destacó que el modelo Gemini 3 es una herramienta útil para aprender, por lo que “todos los estudiantes universitarios de Estados Unidos recibirán un año gratis de Google AI Pro”.
Detallaron que ahora su IA es capaz de generar experiencias interactivas que pueden auxiliar a usuarios a facilitar su aprendizaje de cualquier tema.