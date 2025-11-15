Utilizan IA para agilizar admisión en las escuelas

/ 15 noviembre 2025
    Utilizan IA para agilizar admisión en las escuelas
    Las instituciones donde se ha implementado, incluida una con 15 mil alumnos, han reportado incrementos en sus procesos de captación. /FOTO: ESPECIAL

Ricardo López Reyero encontró en la digitalización de procesos escolares un nicho poco atendido y creó SuperLeads, una plataforma que optimiza admisiones mediante inteligencia artificial y automatización

CDMX.- Lo que inició como un cambio de rumbo personal terminó convirtiéndose en un emprendimiento internacional. Ricardo López Reyero, quien anteriormente se dedicaba al negocio de comida, decidió abrir una consultoría digital luego de que su esposa le sugiriera cobrar por los consejos tecnológicos que daba de manera gratuita. Con formación en Ingeniería Industrial, afirma que siempre tuvo facilidad para entender sistemas, detectar fallas y resolver procesos.

En su nueva faceta como consultor, descubrió diversas áreas donde las instituciones enfrentaban problemas operativos. Uno de los más frecuentes era el embudo en los procesos de admisión de colegios y universidades. Esta observación lo llevó a fundar SuperLeads, una startup lagunera especializada en optimizar la captación de estudiantes mediante inteligencia artificial y automatización.

Actualmente, SuperLeads trabaja con 54 instituciones educativas en México, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Su objetivo es modernizar el proceso de admisión, tradicionalmente marcado por largas esperas, múltiples llamadas y trámites presenciales. La plataforma automatiza el contacto inicial, agenda citas y acelera el seguimiento a cada prospecto.

López Reyero detalla que cada proyecto inicia con un diagnóstico de los “cuellos de botella” en los departamentos de admisiones. A partir de ello se configura un sistema personalizado, capaz de filtrar solicitudes, responder de manera inmediata y guiar al interesado hasta la inscripción. Las instituciones donde se ha implementado, incluida una con 15 mil alumnos, han reportado incrementos en sus procesos de captación.

El fundador sostiene que la automatización reduce la carga de trabajo del personal y aumenta la eficiencia. “Las contestaciones son rápidas, eficientes y al grano”, afirma. Además, considera que la tecnología no desplaza empleos, sino que impulsa la expansión de los departamentos, pues al inscribirse más alumnos suele contratarse más personal.

SuperLeads opera de manera remota con un equipo de 16 personas en México, Colombia y Brasil. El sistema no se limita a un software: integra un CRM, una metodología de admisiones y soporte premium especializado. Su embudo educativo contempla cinco etapas: prospecto, contactado, cita, asistencia e inscrito.

Para López Reyero, el valor de SuperLeads no radica solo en la digitalización, sino en la creación de técnicas y protocolos que, asegura, serán referencia para los departamentos de admisiones en los próximos años. Su meta, afirma, es seguir desarrollando herramientas basadas en inteligencia artificial que transformen la manera en que las instituciones reclutan a sus estudiantes. Con información de El Universal

Temas


Educación
Ia
Escuelas

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

