Google Drive... el truco para conseguir películas, música y libros GRATIS

Google Drive es una de las herramientas más usadas para almacenar archivos en la nube, y su función de compartir enlaces públicos permite que miles de usuarios distribuyan documentos, fotos o videos fácilmente. Gracias a esto, también es posible encontrar películas, música y libros que otros han subido a sus carpetas públicas.

Lo interesante es que no necesitas navegar dentro de Drive para encontrarlos. Basta con usar Google, que indexa muchas de esas carpetas siempre que estén configuradas como públicas. Al combinar el buscador con ciertos comandos, es posible acceder a contenido almacenado por terceros.

Este método se ha vuelto viral porque no requiere registrarse, instalar aplicaciones ni usar extensiones. Es una búsqueda rápida y directa que cualquiera puede realizar desde PC o celular.

¿CÓMO CONSEGUIR PELÍCULAS, MÚSICA Y LIBROS GRATIS EN GOOGLE DRIVE?

Lo único que tienes que hacer para conseguir películas, música y libros gratis en Google Drive solo tienes que seguir estos pasos:

1. Entra a Google Chrome en tu PC o móvil.

2. En el buscador vas a escribir “site:drive.google.com” y después de eso vas a colocar el nombre de la película, serie o libro que quieres encontrar.

3. De inmediato, vas a ver diferentes resultados relacionados. Si buscas una película que está basada en un libro te van a salir ambas opciones. Solo tienes que explorar en cada resultado hasta que encuentres lo que estás buscando.

4. Descarga la película, libro o música que estés buscando. Algo que tienes que saber sobre este truco es que en algunas ocasiones no funciona, ya que hay personas que suben películas o libros, pero el archivo tiene otro nombre.

Así que no te va a salir reflejado en la búsqueda de ser así. Pero en la mayoría de los casos funciona, sobre todo si lo que estás buscando es popular.

LIMITACIONES Y LO QUE DEBES SABER

Este truco no funciona en todos los casos, ya que muchos archivos están nombrados de forma distinta a su título real. Por ejemplo, una película puede estar etiquetada como “video001.mp4”, lo que impide que Google la muestre en los resultados. Sin embargo, para títulos populares suele haber múltiples coincidencias.

Otra limitación es que algunos enlaces pueden estar caídos, protegidos o haber sido eliminados por el propietario. Aun así, la diversidad de resultados suele ser amplia, especialmente en contenido muy buscado. La clave está en probar distintas combinaciones de palabras.

Dato curioso: Google está entre los buscadores más usados para localizar archivos en la nube gracias a operadores como “site:”, que también funciona con servicios como Dropbox o OneDrive sin necesidad de acceder a ellos directamente.