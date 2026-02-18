IA versus IA, una carrera por detectar imágenes falsas en medio de un tsunami digital

MADRID- Internet está inundado de fotos, vídeos y memes, muchos de ellos difícilmente distinguibles de la realidad, y para tratar de contrarrestar esa avalancha han irrumpido también en el tsunami digital numerosas herramientas y aplicaciones que permiten detectar, aparentemente con un alto grado de fiabilidad, las imágenes que han sido creadas con inteligencia artificial.

Los gobiernos, numerosas empresas tecnológicas y centros de investigación han intensificado los esfuerzos para desarrollar sistemas capaces de distinguir una imagen real de una sintética; y varios expertos analizan con EFE si son fiables y eficaces y si tienen futuro en sociedades (como la española) donde la cultura de la seguridad está muy poco arraigada y los usuarios podrían no ser muy propensos a ‘perder’ (o ganar) tiempo comprobando la veracidad de las imágenes que reciben.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabías que hay un algoritmo de X que conduce a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras?

Los fraudes provocados por contenidos generados o modificados con IA provocaron el pasado año, según revelan diferentes informes, pérdidas que superaron los 1,500 millones de dólares; se usan imágenes falsas de facturas o documentos para reclamar gastos corporativos o validar operaciones; se presentan fotos de daños que en realidad nunca existieron (coches, electrodomésticos, ropa o comida en mal estado); se difunden en medios y redes imágenes de sucesos o situaciones que nunca ocurrieron; y hasta se clona la voz de un superior para ordenar transferencias millonarias.

Numerosas herramientas (IMGDetector.ai; RealReveal; Tenorshare Deepfake Detection; AI or Not; o Vericta) están ya disponibles, algunas de forma gratuita, y son capaces de detectar imágenes generadas por inteligencia artificial y fotos manipuladas, de analizar inconsistencias o deformaciones, o de comprobar los desajustes que puede haber en los píxeles o las huellas digitales que dejan los sistemas que se utilizan para generar esas imágenes falsas.

UNA IMAGEN VALE, O NO, MÁS QUE MIL PALABRAS

¿Sigue valiendo una imagen más que mil palabras? Georgina Viaplana, cofundadora y directora de la empresa Vericta, mantiene que sí, que no ha cambiado su valor, pero sí la capacidad de las personas de darlas por ciertas sin cuestionarlas; “y precisamente porque una imagen tiene tanto poder merece la pena manipularla”.