Inaugura la NASA un túnel de viento que probará aviones y naves que irán a la Luna y Marte

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    Inaugura la NASA un túnel de viento que probará aviones y naves que irán a la Luna y Marte
    Ceremoniade inauguración de la Instalación de Investigación de Dinámica de Vuelo, el túnel de viento más reciente de la NASA, este viernes en el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia . EFE/Keegan Barber/NASA
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por EFE

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La Agencia Espacial estadounidense explicó que este túnel contribuirá a las futuras misiones espaciales ayudando a probar las fases de entrada, descenso y aterrizaje de sus vehículos y a reducir los riesgos

MIAMI- La NASA inauguró su nuevo túnel de viento, el primero en cuarenta años, que mejorará el rendimiento y la seguridad de las futuras generaciones de aviones, cohetes y vehículos de exploración espacial, con especial énfasis en las misiones lunares y hacia Marte.

Se trata de un laboratorio para “hacer volar” prototipos de aviones y naves espaciales en condiciones controladas, lo que permite detectar problemas de diseño y mejorar su seguridad antes de realizar pruebas reales de vuelo.

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”La Instalación de Investigación de Dinámica de Vuelo es el primer gran túnel de viento nuevo de la NASA en más de 40 años y nos proporciona una potente plataforma para poner a prueba las ideas y tecnologías que darán forma al futuro de la aviación y la exploración”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante la ceremonia inaugural.

La instalación se ubica en el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton (Virginia) y sustituye a dos túneles de viento históricos acumulando sus capacidades en una sola sede de 2,320 metros cuadrados.

$!El administrador de la NASA en una demostración en la Instalación de Investigación de Dinámica de Vuelo, el túnel de viento más reciente de la NASA.
El administrador de la NASA en una demostración en la Instalación de Investigación de Dinámica de Vuelo, el túnel de viento más reciente de la NASA. EFE/Keegan Barber/NASA

Además, alcanza velocidades de aire de 188 kilómetros por hora (117 millas por hora), el doble que las instalaciones antiguas, gracias a cuatro motores de 750 caballos de fuerza y hélices de fibra de carbono de 4.2 metros de diámetro.

Su cámara de prueba, de 6 metros de diámetro, permitirá estudiar cómo se comportan los aviones, naves espaciales, paracaídas y otros vehículos durante el vuelo, y su tamaño -mayor al de los túneles anteriores- facilitará probar modelos más pesados y grandes.

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La NASA explicó que el túnel de viento contribuirá a las futuras misiones espaciales que tiene previstas en la Luna, ayudando a probar las fases de entrada, descenso y aterrizaje de sus vehículos y a reducir los riesgos.

”Asimismo, la NASA podrá utilizar este túnel de viento para ayudar a diseñar aeronaves destinadas a Marte y otros destinos de nuestro sistema solar donde sea posible el vuelo atmosférico”, añadió.

Además, aclaró que la instalación es energéticamente más eficiente que su predecesora, lo que “reduce los costes de mantenimiento y ofrece la flexibilidad necesaria para futuras investigaciones”.

”El centro impulsará la investigación experimental en una amplia gama de sistemas de vuelo, haciendo avanzar el desarrollo de vehículos de vuelo autónomo, drones, aviones comerciales y militares, y modelos X-planes”, expresó.

Su inauguración se enmarca en un plan de revitalización del campus de Langley a 20 años.

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