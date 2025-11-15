La misión más reciente de la NASA a Marte es inusual en varios aspectos

NUEVA YORK- La más reciente misión robótica de la NASA a Marte, ESCAPADE, quizá debería haberse llamado “El gran escape”, dadas las veces que ha eludido la fatalidad. Los datos que finalmente recoja la misión proporcionarán pistas sobre por qué Marte, que antaño poseía una espesa atmósfera y sobre cuya superficie fluía agua, hoy es frío, seco y casi carente de aire. La misión, que se lanzó el jueves, también podría servir como “pionera” de cómo la NASA podría obtener un mayor provecho de sus empresas científicas, dijo Rob Lillis, investigador principal de la misión. TE PUEDE INTERESAR: NASA lanzará una misión para estudiar la atmósfera y el campo magnético de Marte Inicialmente, la NASA rechazó la propuesta de Lillis hace varios años. Más tarde, ESCAPADE —una abreviatura en inglés de Exploradores de la Aceleración y Dinámica del Escape y el Plasma— solo obtuvo el visto bueno de la NASA debido al cierre del gobierno federal en 2018. Y entonces la expulsaron de su transporte al espacio. A pesar de todos estos problemas, el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Berkeley, que dirige la misión, y Rocket Lab de Long Beach, California, entregaron conjuntamente dos naves idénticas al Centro Espacial Kennedy de Florida el año pasado, a tiempo y dentro del presupuesto. Pero el cohete que finalmente las lanzaría, un diseño totalmente nuevo llamado New Glenn de Blue Origin, no estaba listo.

Así que las dos naves espaciales fueron enviadas de vuelta a California y almacenadas, y los planificadores de la misión tuvieron que idear otro camino hacia Marte. Esta misión tiene nueve vidas, afirmó Lillis, en referencia a la legendaria resistencia de los gatos. “Es algo con lo que bromeamos en el equipo”, dijo Lillis, científico planetario del laboratorio de Berkeley. Sin embargo, justo antes del lanzamiento se produjeron un par de retrasos menores más. TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay vida en Marte?, una roca en el planeta rojo plantea esa posibilidad El mal tiempo, y la entrada de un crucero en la zona de exclusión próxima a la plataforma de lanzamiento, frustraron el primer intento de lanzamiento el domingo. Luego, el miércoles, se canceló un segundo intento de lanzamiento por temor a que una enorme tormenta solar pudiera desajustar las computadoras de la nave espacial.

Las dos naves espaciales, llamadas Blue y Gold por el nombre en inglés de los colores del colegio de Berkeley, tienen cada una el tamaño aproximado de un minirefrigerador. Deben entrar en órbita alrededor de Marte en septiembre de 2027, pero debido a que el Sol estará situado entre la Tierra y Marte en ese momento, bloqueando las comunicaciones, la misión científica no comenzará hasta junio de 2028. Es la primera vez que una misión a otro planeta utiliza varios orbitadores para realizar mediciones simultáneas en distintos lugares. Al comienzo de lo que será una campaña científica de un año de duración, los dos orbitadores jugarán a “seguir al líder” a lo largo de una órbita elíptica, acercándose a 160 kilómetros de la superficie de Marte y alejándose hasta 6900 km. Esto permitirá observar los cambios en los campos magnéticos y el viento solar, una corriente de partículas con carga procedentes del Sol, que se producen en periodos cortos de tiempo. TE PUEDE INTERESAR: Explosiones termonucleares y especies nuevas: el plan de Elon Musk para colonizar Marte Seis meses después, las dos naves espaciales cambiarán a órbitas elípticas diferentes, una oscilará más lejos y la otra se acercará un poco más. Esto permitirá medir los efectos a larga distancia de las sacudidas del viento solar. Una de las naves podría estar delante de Marte, midiendo el viento solar entrante, mientras la otra estaría detrás de Marte, observando cómo reverberan los campos magnéticos del planeta.

El campo magnético de Marte no se parece al de ningún otro planeta del sistema solar. A diferencia de la Tierra, Marte no posee hoy el mismo dínamo de hierro fundido que gira y genera el campo magnético terrestre. Pero al principio de su historia, hace unos 4000 millones de años, sí lo tenía. Cuando Marte se enfrió, su campo magnético se congeló en algunas de las rocas subterráneas del planeta y persiste un campo magnético irregular. Esto desvía parte del viento solar. Con el tiempo, el viento solar eliminó la mayor parte de la atmósfera marciana. Las dos naves espaciales llevan instrumentos idénticos: un magnetómetro para medir los campos magnéticos; un dispositivo llamado analizador electrostático, que produce imágenes que muestran la distribución de electrones, con carga negativa, y protones e iones con carga positiva, y una sonda que mide la temperatura, la densidad y el voltaje de las partículas cargadas.