NASA lanzará una misión para estudiar la atmósfera y el campo magnético de Marte

MIAMI- NASA se prepara para lanzar este domingo desde Florida la misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), que enviará dos satélites idénticos que estudiarán la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte.

Los resultados ayudarán a los científicos a entender cómo y cuándo Marte perdió su atmósfera y proporcionarán información clave sobre las condiciones que enfrentarían los futuros astronautas que viajen o se establezcan allí.

La iniciativa permitirá obtener una visión tridimensional sin precedentes de la magnetosfera y la ionosfera del planeta rojo, explicó la agencia espacial estadounidense.

Dirigida por la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), la misión marca el primer proyecto planetario liderado por esta institución.

”Comprender cómo varía la ionosfera será fundamental para corregir las distorsiones en las señales de radio que necesitaremos para comunicarnos y navegar en Marte”, explicó Robert Lillis, investigador principal de ESCAPADE.

Los satélites, Blue y Gold, llegarán a Marte en 2027 y serán operados desde el centro de control de misiones de UC Berkeley.

Los instrumentos científicos fueron diseñados y construidos en asociación con otras instituciones, mientras que las naves fueron desarrolladas por Rocket Lab USA y serán lanzadas a bordo de un cohete New Glenn, de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, en lo que será la segunda misión de este vehículo espacial.