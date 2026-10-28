Lanza Apple su primera MacBook con pantalla táctil

El portátil incorpora una nueva pantalla con tecnología OLED que ofrece mayor brillo, mejores colores y ángulos de visión más amplios, según la empresa.

Apple lanzó este miércoles su primera computadora portátil con pantalla táctil, al que ha bautizado como MacBook Pro, reportó CNBC.

Utiliza el chip M5 Pro de Apple, y la compañía afirmó que es más ligero que sus portátiles profesionales actuales.

Sigue siendo un portátil de Apple y funciona con macOS, no con una versión del sistema operativo del iPhone o el iPad.

En un video, Apple mostró a los usuarios deslizando el dedo por la pantalla para manipular vídeos o imágenes. Además, tiene el logotipo de Apple iluminado en la tapa.

Este es el tercer lanzamiento importante de Apple bajo el mando del nuevo CEO John Ternus, lo que indica un ritmo más acelerado en los lanzamientos de hardware. También representa un giro radical para Apple, que durante décadas se ha resistido a incorporar pantallas táctiles en sus portátiles, a diferencia de algunos equipos con Windows.

“Sí, por primera vez, estamos incorporando la tecnología táctil a la Mac”, dijo Ternus en declaraciones en directo a los medios de comunicación y analistas en Los Ángeles.

El nuevo MacBook Pro llega en un momento en que el mercado de portátiles atraviesa una de sus peores crisis históricas. Se prevé que los envíos totales disminuyan un 11% este año. Los analistas afirman que la escasez global de memoria, impulsada por la inteligencia artificial, ha contribuido al aumento de los precios de los portátiles, lo que ha perjudicado las ventas y la demanda.

En el tercer trimestre, los envíos totales de PC cayeron un 20% interanual, según la firma de investigación de mercado IDC. Los envíos de Apple disminuyeron un 11% durante el trimestre, según las estimaciones.

Ni siquiera Apple es inmune al aumento de los precios de la memoria, después de que el ex director ejecutivo Tim Cook advirtiera este verano que la situación en torno a los precios de la memoria era “insostenible”. Casi todos los Mac experimentaron aumentos de precio este año. Los Mac Mini presentados en agosto, por ejemplo, subieron 300 dólares.

Este anuncio pondría fin a dos meses muy intensos de lanzamientos de productos por parte de Ternus.

Apple también presentó esta semana nuevos modelos de iMac y MacBook Pro con chips M6, tras las alzas de precio de varios cientos de dólares que se aplicaron a toda la gama en junio. El lunes, Apple presentó un iPad Mini que parte de los 699 dólares, 100 dólares más que su predecesor.

En septiembre, Apple lanzó nuevos iPhones, incluyendo su primer teléfono plegable, el iPhone Duo. También presentó un nuevo altavoz inteligente con pantalla llamado HomeView, que utiliza una versión rediseñada de Siri con inteligencia artificial más moderna para responder a una gama más amplia de preguntas.