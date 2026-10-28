$!Blanca Yassahara Cruz, nueva presidenta provisional del INE, fue señalada por irregularidades en Puebla

Uno de los principales señalamientos surgió después de la elección del 2 de junio de 2024, cuando Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, denunció que más de 27 mil votos de Morena habrían sido transferidos a Fuerza por México (FxM), partido aliado que conservó su registro.

Blanca Yassahara Cruz García, recién nombrada consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral ( INE ), fue cuestionada por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), relacionadas con los resultados de los comicios de 2024 y el costo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Riestra Piña sostuvo que los resultados de las casillas instaladas en el municipio de Puebla no coincidían con las cifras de las actas de cómputo final. Según su denuncia, votos obtenidos por Morena en las urnas fueron restados a ese partido y sumados a FxM, lo que habría permitido a esta última fuerza política mantener su registro.

El actual dirigente estatal del PAN presentó una denuncia penal contra consejeros y funcionarios del IEEP, incluida Cruz García, por su presunta participación en la manipulación de los resultados.

Como parte de las acciones para respaldar la acusación, el representante panista solicitó copias certificadas de las actas correspondientes. Sin embargo, la Dirección de Organización del instituto no entregó los documentos y argumentó que no estaban entre los archivos en su poder.

Ante las discrepancias, el IEEP abrió una investigación en la Contraloría Interna para deslindar responsabilidades. De acuerdo con la información disponible, no se han reportado públicamente resultados de esa indagatoria.

PREP DE PUEBLA COSTÓ HASTA 68 MILLONES DE PESOS Y PRESENTÓ FALLAS

Otro de los cuestionamientos a la gestión de Cruz García fue la contratación de Grupo Proisi para operar el PREP durante las elecciones de 2024.

El contrato inicial ascendió a 55 millones de pesos, pero el gasto aumentó a 68 millones por los pagos a especialistas y a más de 500 personas contratadas para operar el sistema. El periódico La Jornada de Oriente publicó que el costo fue 133 por ciento superior al pagado a la misma empresa durante las elecciones locales de 2018.

Pese a la inversión, el sistema registró fallas. El conteo rápido se detuvo cuando apenas se había contabilizado el 83 por ciento de las actas de escrutinio, situación por la que la alianza electoral del PAN, PRI y PRD solicitó una auditoría a la empresa.

Además, durante los cuatro días posteriores a los cómputos municipales, los partidos no tuvieron acceso a las imágenes capturadas de las actas de casilla. También se denunciaron discrepancias en las sumatorias de votos, con registros que supuestamente superaban el 100 por ciento.

Estas incidencias fueron parte de los cuestionamientos sobre el funcionamiento del PREP y el manejo de los resultados electorales en Puebla.