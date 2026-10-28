Blanca Yassahara Cruz, nueva presidenta provisional del INE, fue señalada por irregularidades en Puebla

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Blanca Yassahara Cruz, nueva presidenta provisional del INE, fue señalada por irregularidades en Puebla
    Blanca Yassahara Cruz fue cuestionada por presuntas anomalías en los comicios de Puebla y fallas en el PREP de 2024. Cuartoscuro

La consejera presidenta provisional del INE fue cuestionada por presuntas irregularidades electorales en 2024 y un PREP cuyo costo llegó a 68 millones de pesos

Blanca Yassahara Cruz García, recién nombrada consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), fue cuestionada por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), relacionadas con los resultados de los comicios de 2024 y el costo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Uno de los principales señalamientos surgió después de la elección del 2 de junio de 2024, cuando Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, denunció que más de 27 mil votos de Morena habrían sido transferidos a Fuerza por México (FxM), partido aliado que conservó su registro.

¿Quién es Blanca Cruz, la nueva presidenta interina del INE tras la salida de Guadalupe Taddei?
$!Blanca Yassahara Cruz, nueva presidenta provisional del INE, fue señalada por irregularidades en Puebla

DENUNCIAN PRESUNTA TRANSFERENCIA DE VOTOS A FUERZA POR MÉXICO

Riestra Piña sostuvo que los resultados de las casillas instaladas en el municipio de Puebla no coincidían con las cifras de las actas de cómputo final. Según su denuncia, votos obtenidos por Morena en las urnas fueron restados a ese partido y sumados a FxM, lo que habría permitido a esta última fuerza política mantener su registro.

El actual dirigente estatal del PAN presentó una denuncia penal contra consejeros y funcionarios del IEEP, incluida Cruz García, por su presunta participación en la manipulación de los resultados.

Como parte de las acciones para respaldar la acusación, el representante panista solicitó copias certificadas de las actas correspondientes. Sin embargo, la Dirección de Organización del instituto no entregó los documentos y argumentó que no estaban entre los archivos en su poder.

Ante las discrepancias, el IEEP abrió una investigación en la Contraloría Interna para deslindar responsabilidades. De acuerdo con la información disponible, no se han reportado públicamente resultados de esa indagatoria.

PREP DE PUEBLA COSTÓ HASTA 68 MILLONES DE PESOS Y PRESENTÓ FALLAS

Otro de los cuestionamientos a la gestión de Cruz García fue la contratación de Grupo Proisi para operar el PREP durante las elecciones de 2024.

El contrato inicial ascendió a 55 millones de pesos, pero el gasto aumentó a 68 millones por los pagos a especialistas y a más de 500 personas contratadas para operar el sistema. El periódico La Jornada de Oriente publicó que el costo fue 133 por ciento superior al pagado a la misma empresa durante las elecciones locales de 2018.

Pese a la inversión, el sistema registró fallas. El conteo rápido se detuvo cuando apenas se había contabilizado el 83 por ciento de las actas de escrutinio, situación por la que la alianza electoral del PAN, PRI y PRD solicitó una auditoría a la empresa.

Además, durante los cuatro días posteriores a los cómputos municipales, los partidos no tuvieron acceso a las imágenes capturadas de las actas de casilla. También se denunciaron discrepancias en las sumatorias de votos, con registros que supuestamente superaban el 100 por ciento.

Estas incidencias fueron parte de los cuestionamientos sobre el funcionamiento del PREP y el manejo de los resultados electorales en Puebla.

$!Blanca Yassahara Cruz, nueva presidenta provisional del INE, fue señalada por irregularidades en Puebla
Promete INE revisar continuidad de más directivos señalados por supuestos conflictos de interés en contratos

CUESTIONAN NOMBRAMIENTO DE BLANCA YASSAHARA CRUZ EN EL INE

Tras las denuncias de 2024, la actuación de Cruz García al frente del organismo electoral poblano quedó bajo cuestionamiento. Los señalamientos apuntaron a la falta de aclaraciones públicas sobre las discrepancias en los cómputos y las fallas del sistema de resultados.

Su nombramiento como consejera presidenta provisional del INE reavivó las críticas sobre su desempeño anterior. También surgieron interpretaciones que relacionaron su designación con un supuesto beneficio político a Fuerza por México, aunque la información disponible no acredita una contraprestación ni un acuerdo político vinculado con el nombramiento.

Con información de PROCESO

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


irregularidades
Funcionarios públicos

Localizaciones


Puebla

Organizaciones


INE

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
INE: Hay vacantes

INE: Hay vacantes
NosotrAs: leer, enseñar y transformar desde la perspectiva de ellas

NosotrAs: leer, enseñar y transformar desde la perspectiva de ellas

La mandataria federal mexicana salió al paso de las críticas sobre el supuesto control del partido oficialista en la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Sheinbaum aclara que Taddei no llegó al INE por Morena, ‘fue elegida por sorteo’
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Cada 28 de octubre, la parroquia de San Hipólito y San Casiano, en la Ciudad de México, recibe a miles de personas que acuden a venerar a San Judas Tadeo.

Parroquia de San Hipólito y San Casiano... ¿por qué se llena de fieles a San Judas Tadeo casa 28 de octubre?
Las noticias más importantes del 27 de octubre de 2026 en México

Las noticias más importantes del 27 de octubre de 2026 en México
El conductor de Es Show pateó un dron durante una transmisión en vivo y el aparato impactó en el rostro de su compañera. Multimedios aún no confirma si habrá despido.

¿Será despedido de Multimedios?... Ernesto Chavana patea un dron y le pega a conductora en la cara en Es Show (Video)
El brasileño pasó de ser intocable a convertirse en una posible venta de 150 millones de euros.

¿Se acabó el amor? El Real Madrid le pone precio a Vinícius Júnior