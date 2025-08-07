Lanza OpenAI GPT-5, su modelo más avanzado de inteligencia artificial

La compañía OpenAI lanzó este jueves GPT-5, la quinta generación de la tecnología de inteligencia artificial que impulsa ChatGPT y que, de entrada, la gigante tecnológica Microsoft anunció que incorporará en una amplia variedad de sus productos.

GPT-5 llega más de dos años después del lanzamiento de GPT-4, lo que marca el final de un periodo de inversión comercial, entusiasmo y preocupación por las capacidades de la inteligencia artificial.

De acuerdo con Sam Altman, CEO de OpenAI, el nuevo modelo significa un “paso significativo en nuestro camino hacia la AGI”.

”Es como hablar con un experto, un experto legítimo a nivel de doctorado en cualquier cosa, cualquier área que necesites, según se requiera”, señaló Altman durante el evento de lanzamiento.

El modelo ofrece mayor velocidad y mejoras en razonamiento y reconocimiento de contexto, un “pensamiento estructurado” y capacidades de resolución de problemas.

“Con GPT‑5, las empresas que adopten la IA se beneficiarán rápidamente de la experiencia unificada en ChatGPT y, en casos de uso más avanzados, del rendimiento mejorado de la API en agentes y programación⁠. Prevemos que la adopción temprana impulsará el liderazgo del sector en lo que es posible con la IA impulsada por GPT‑5, lo que conducirá a una mejor toma de decisiones, una colaboración mejorada y resultados más rápidos en tareas de gran importancia para las organizaciones”, señaló OpenAI en la presentación del modelo.

El GPT-5 unifica modelos especializados para aprovechar capacidades que anteriormente se hacían por separado. El desarrollo permite realizar varias tareas a la vez: videos, imágenes y sonido de forma coherente.

Pasa de 128 mil tokens de GPT-4 a más de un millón, lo que potencia su capacidad para procesar información, tomando en cuenta incluso datos históricos.

LO INCORPORA MICROSOFT

Tras el lanzamiento, la compañía Microsoft dio a conocer que incorporará GPT-5, al que califica como “el mejor sistema de inteligencia artificial de OpenAI hasta al fecha”, en una amplia variedad de sus productos, para dar nuevas capacidades de razonamiento y mejorar en codificación y chat en sus plataformas.

”GPT-5, que fue entrenado en Azure, incluye los últimos modelos de razonamiento de OpenAI, junto con un modelo inteligente y eficiente, para proporcionar a los usuarios la herramienta adecuada para la tarea en cuestión, ya sea en un contexto de consumidor, empresa o desarrollador”, señaló Microsoft.

Con Microsoft 365 Copilot y Microsoft Copilot, usuarios de corte empresarial y consumidores tendrán en automático el beneficio de nuevas capacidades de razonamiento de IA para tareas complehas y confiar en respuestas rápidas y más creativas en casos coitidianos.

A la par, desarrolladores de las plataformas de Microsoft también accederán a GPT-5.