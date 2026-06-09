Lo siento, no estoy disponible. Habla con mi yo virtual de IA

NUEVA YORK- Todo comenzó como un asistente de redacción. Jeremy Allaire, director ejecutivo de la empresa de monedas estables Circle, entrenó a un agente de IA para que pensara y escribiera como él, alimentándolo con sus entrevistas de podcast, sus escritos públicos y un conjunto de comunicaciones internas. Lo llamó la “destreza Jeremy Allaire”. El bot le ayudó a redactar borradores. Allaire quedó impresionado con lo bien que la inteligencia artificial captaba su forma de pensar y escribir.

Quedó tan impresionado que decidió dejar que el bot hablara con sus más de mil empleados. Allaire se dio cuenta que tal vez él no podía reunirse con todos, pero la versión de IA de él sí. “La gente puede interactuar con la destreza de Jeremy Allaire por su cuenta antes de, ya sabes, traerme algo”, le dijo a DealBook y agregó: “Está disponible para todos en la empresa que quieran tener un diálogo conmigo”. En todo el mundo empresarial, muchos líderes están experimentando con herramientas similares. Los consultores y asesores ejecutivos que no tienen la capacidad para atender todas las consultas están remitiendo a algunos de sus clientes con sus dobles de IA. Los profesores de la Escuela de Negocios de Harvard han incorporado horas de oficina y versiones de sí mismos creadas con IA en sus cursos. De igual forma, los ejecutivos están utilizando sus avatares de IA para dirigirse a empleados de otros países en sus propios idiomas. Crear un chatbot o un avatar de IA es fácil. Allaire construyó el suyo usando Claude. Un puñado de empresas emergentes ofrecen interfaces que lo hacen aún más fácil y brindan más control: Delphi toma tu contenido e instrucciones y crea un chatbot de voz y texto que te imita, mientras que generadores de video de IA como HeyGen y Synthesia harán lo mismo para un avatar digital que copia tu apariencia. “Es solo una clase de artefacto que imita tu mente”, dijo Dara Ladjevardian, director ejecutivo de Delphi, que el año pasado recaudó una ronda de financiación de 16 millones de dólares liderada por Sequoia Capital. “Así como un libro o como una pintura, es una nueva forma en que la gente puede experimentarte”. DOBLES DE IA Lenny Rachitsky es el anfitrión de un podcast muy popular sobre gestión de productos y escribe un boletín que tiene más de 1,2 millones de suscriptores. Mucha gente quiere presentarle ideas o pedirle consejos.

Su doble de IA, Lennybot, ahora responde algunas de estas consultas. “Incluso les digo: ‘Suena extraño decirlo, pero en realidad deberían preguntarle esto a Lennybot’”, comentó. Su chatbot tiene alrededor de 100 conversaciones al día. Cuando llamé a Lennybot, le pedí un consejo sobre el lanzamiento de una hipotética empresa de crujientes de cacahuate (tengo una bolsa de este dulce en mi escritorio). Una voz que se parecía mucho a la de Rachitsky me preguntó quién era mi cliente objetivo (le dije que los niños) y no estuvo de acuerdo conmigo (argumentó que, en realidad, mi objetivo eran sus padres). A Rachitsky le gusta tanto la versión bot de sí mismo que el año pasado se convirtió en asesor de Delphi, la herramienta que utilizó para crearlo. Alisa Cohn, una asesora ejecutiva que ha trabajado con empresas como Google, Microsoft y Pfizer, dijo que ya tiene mucho tiempo refiriendo a sus clientes potenciales que no pueden pagar sus honorarios a otras alternativas como su podcast y su libro. Ahora también recomienda a su doble de IA. “Hoy en día también les digo: ‘Prueba este avatar de IA que te puede ser útil, te puede servir como un colaborador mientras recorres este camino’”, comentó. Greg Buzek, fundador y presidente de IHL Group, una firma de asesoría especializada en comercio minorista y hotelería, ofrece investigación para clientes corporativos, pero ha utilizado a su doble de IA para crear una suscripción para usuarios individuales. En enero, lanzó Just Ask Greg AI (Solo pregúntale a Greg), una versión chatbot de sí mismo que, por 30 dólares al mes, habla contigo sobre esa misma investigación.

Algunas empresas emergentes ven este tipo de clonación de la sabiduría como un nicho potencialmente rentable. BuddyPro, una empresa emergente que crea dobles de IA, lo expresa así en su sitio web: “Si la IA está remplazando la consulta a expertos, asegúrate de que sea TU IA la que lo haga”. Otra empresa emergente en etapa temprana, Sensay, planea ayudar a las empresas a captar el conocimiento de los empleados que están por irse creando una versión de ellos de IA que se quede como una especie de consultor. SUPLEMENTOS VIRTUALES Sean Greenhalgh, quien gestiona el contenido digital en la empresa de almacenamiento en la nube Wasabi, utilizó por primera vez un avatar de IA para resolver un problema práctico: Él reside en Boston y el jefe de ventas de Wasabi, Jon Howes, reside en Suiza, lo que complicaba coordinar la grabación de un video de Howes para una reunión interna en Dallas. Así que Greenhalgh creó un avatar de video con IA de Howes que colocaba al ejecutivo británico, de aspecto bastante serio, sobre un caballo con un ridículo traje de vaquero. Era una broma, pero el uso de avatares de IA se popularizó en la empresa. Cuando una ejecutiva de marketing perdió la voz en la misma conferencia, le pidió a Greenhalgh que le creara un avatar de IA. Aproximadamente un año después, lo utilizó para dirigirse en japonés al equipo de ventas con sede en Tokio. Asimismo, el director de marketing de Wasabi recientemente “presentó”, a través de un video con su avatar de IA, en una reunión de la junta directiva a la que no pudo asistir. “Es una forma divertida de decir: ‘Oigan, no puedo estar allí, pero envié a mi avatar’”, dijo Greenhalgh.

La Escuela de Negocios de Harvard está utilizando avatares de chat y video de sus profesores en un programa de capacitación en línea, llamado Foundry, que lanzó en abril. Los estudiantes pueden incorporar las versiones de IA de los profesores de la Escuela de Negocios de Harvard a un chat de texto grupal para que los asesoren sobre las ideas que tienen de empresas emergentes. También pueden practicar su presentación de venta ante clientes o inversionistas de capital de riesgo con avatares de video de IA que se parecen a los profesores. Los avatares hacen preguntas de seguimiento y ofrecen consejos basados tanto en su propia experiencia como en un conjunto de investigaciones y marcos de trabajo de la Escuela de Negocios de Harvard. Elise Bates, la directora ejecutiva del programa, dijo que los avatares de IA les daban a los estudiantes acceso a “prácticas sin presión que usualmente no tienen antes de hablar frente a un inversor real”. NO ES EXACTAMENTE UN SUSTITUTO Lou Shipley, exdirector ejecutivo de una empresa tecnológica y profesor titular en la H.B.S., imparte clases a más de 500 estudiantes al año y tiene un horario de atención limitado. Por eso, intentó ofrecer a su doble de IA para las reuniones con los estudiantes. “No funcionó muy bien”, dijo. “En realidad, quieren reunirse conmigo”. Adam Dorrell, director ejecutivo de CustomerGauge, empresa que desarrolla software para medir la opinión de los clientes, tuvo una experiencia similar: entrenó a un doble de IA con unos 2 millones de palabras de su contenido y quedó impresionado con el resultado. “Pensé que era como magia”, expresó. “Esto realmente ahorra muchísimo tiempo”. Dorrell imaginó usar la versión de IA de sí mismo para responder consultas previas a la venta y cuando alguien le pidiera consejo, pero no tuvo éxito. “Parece que la interacción humana sigue siendo importante en 2026”, concluyó. De manera similar, los avatares que replican la apariencia de alguien pueden ser divertidos y novedosos, pero también siguen resultando muy extraños e inquietantes. “A mi esposa no le gusta”, señaló Shipley sobre la versión avatar de sí mismo que aparece en el curso de Foundry.