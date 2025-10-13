¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva

/ 13 octubre 2025
    ¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva
    La banca móvil de BBVA presentó fallas en todo México. FOTO: VANGUARDIA

El banco BBVA México compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales... ¿Qué fue lo que pasó?

BBVA lo ha vuelto a hacer... De acuerdo con cuentahabientes en todo México, la aplicación de la banca móvil de dicha institución ha presentado fallas al momento de realizar operaciones bancarias, pues el proceso se entorpece a confirmar la acción deseada.

Muchos usuarios pensaron que se trataba de alguna falla en el servicio de internet o conectividad, según los comentarios en redes sociales.

El alza de reportes de estas incidencias tuvo su punto máximo alrededor de las 12:00 horas de este 13 de octubre, a solo días previos de la próxima quincena, una fecha en la que miles de trabajadores recibirán el pago de sus nóminas, lo que presupone una mayor preocupación.

¿CÓMO SE PRESENTÓ LA FALLA EN LA APLICACIÓN MÓVIL DE BBVA?

Según se expuso en las quejas de redes sociales, los cuentahabientes presentaron frustraciones en operaciones como las siguientes:

- Realización de transferencias;

- Consulta de saldos;

- Recepción de pagos;

- Uso de la tarjeta digital.

Como se observa, la aplicación quedó inoperante casi por completo, causando enojo y una gran molestia en los clientes BBVA, quienes al intentar hacer movimientos, les aparecía un mensaje que indicaba “Error del sistema. En este momento no se puede ingresar a la aplicación.Volver más tarde” u “Operación no realizada. No es posible realizar transferencias a la cuenta seleccionada”.

$!FOTO: ESPECIAL
FOTO: ESPECIAL

¿POR QUÉ EMPEZÓ A FALLAR LA APLICACIÓN DE BBVA? ESTO DIJO EL BANCO

A través de sus redes sociales, BBVA difundió un comunicado donde se disculpa por las molestias ocasionadas a sus clientes: “Nuestros sistemas están presentando fallas”.

La institución bancaria indicó que ya se trabaja para restablecer el sistema lo antes posible: “Lamentamos los inconvenientes ocasionados”.

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que originó esta cadena de errores en el sistema.

¿LA APLICACIÓN DE BBVA YA FUNCIONA?

Pese a que BBVA asegura que ya se están resolviendo los problemas técnicos, la plataforma Downdetector indica que los errores han continuado hasta las 14:53 horas del centro de México.

Asimismo, ha trascendido que esta ola de fallas afectó a un estimado de 3 mil 22 usuarios que siguen sin poder realizar las operaciones bancarias deseadas.

Se espera que el sistema vuelva a la normalidad en las próximas horas. Para cualquier inconveniente, VANGUARDIA recomienda que los usuarios se mantengan al pendiente de los canales de comunicación oficiales de BBVA.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

