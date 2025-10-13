¿Qué pasa si me depositan dinero por error y no lo regreso?... acciones legales y consecuencias

Recibir un depósito bancario inesperado puede parecer una coincidencia afortunada, pero usar o no devolver dinero recibido por error puede tener graves implicaciones legales. Los bancos y las autoridades financieras consideran este tipo de situaciones como “enriquecimiento ilícito” o apropiación indebida, dependiendo del caso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tienes créditos con este banco?... Esto debes saber tras su liquidación

Los depósitos erróneos pueden ocurrir por diversas razones:

• Error al capturar un número de cuenta.

• Confusión entre destinatarios con nombres similares.

• Fallas en los sistemas electrónicos bancarios.

Aunque el error no haya sido tuyo, el dinero no te pertenece y retenerlo podría acarrearte consecuencias que van desde multas hasta procesos judiciales.

ES ILEGAL QUEDARSE CON UN DEPÓSITO RECIBIDO POR ERROR

Sí. La ley exige devolver todo depósito ajeno recibido por equivocación, ya que no existe causa legítima para conservarlo. Si el remitente original o el banco reclaman el dinero, el beneficiario tiene la obligación de regresarlo.

En caso de negativa, la acción se considera apropiación indebida o fraude, delitos que pueden sancionarse con multas, embargos o incluso prisión, dependiendo del monto y de la intención de quien retiene los fondos.

Además, las instituciones financieras pueden revertir el depósito sin previo aviso si detectan que se trató de un error técnico o administrativo. Si el dinero ya fue gastado, el banco puede iniciar acciones legales para recuperarlo, incluyendo demandas civiles o penales.

ACCIONES LEGALES Y CONSECUENCIAS FINANCIERAS

Negarse a devolver un depósito erróneo puede tener consecuencias que van más allá del aspecto penal:

• Demandas civiles que obligan a restituir el dinero con intereses.

• Investigaciones fiscales si el monto no puede justificarse.

• Bloqueo o cancelación de cuentas bancarias.

• Reportes negativos ante el Buró de Crédito.

El SAT también puede intervenir si detecta movimientos inusuales sin respaldo. Si el receptor no puede demostrar que se trató de un error, podría enfrentar auditorías fiscales o sanciones tributarias.

A largo plazo, estos antecedentes afectan la reputación financiera del usuario, dificultando el acceso a préstamos, créditos o nuevos servicios bancarios.

QUÉ HACER SI RECIBES UN DEPÓSITO ERRÓNEO

Si notas un depósito que no esperabas, lo mejor es no usar el dinero y contactar de inmediato a tu banco. La institución verificará el origen y, si se confirma el error, gestionará la devolución correspondiente.

La Condusef recomienda:

• No gastar ni transferir el dinero.

• Reportar el hecho por los canales oficiales del banco.

• Colaborar con el proceso de investigación.

Si el depósito proviene de una persona física o empresa conocida, intenta comunicarte directamente para aclarar la situación. La buena fe y la transparencia pueden evitar conflictos legales innecesarios.

Ignorar el caso o gastar el dinero podría ser interpretado como intención de apropiación, lo que abriría la puerta a sanciones más graves.

TE PUEDE INTERESAR: CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; acusa que sanciones son ilegales

DATOS CURIOSOS

• En México, se han registrado casos donde usuarios gastaron depósitos millonarios por error; algunos terminaron enfrentando penas de hasta 5 años de prisión.

• Los bancos pueden revertir automáticamente transferencias erróneas, siempre que el dinero no haya sido retirado.

• En 2024, la Condusef reportó más de 3 mil reclamaciones relacionadas con transferencias equivocadas o duplicadas.