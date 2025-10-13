¿Qué pasa si me depositan dinero por error y no lo regreso?... acciones legales y consecuencias

Información
/ 13 octubre 2025
    ¿Qué pasa si me depositan dinero por error y no lo regreso?... acciones legales y consecuencias
    ¿Te depositaron dinero por error? Descubre las consecuencias legales de no devolverlo, las acciones que puede tomar el banco y qué pasos seguir para evitar sanciones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Si te depositan dinero por error, no lo uses ni lo ignores. Conservarlo puede ser delito

Recibir un depósito bancario inesperado puede parecer una coincidencia afortunada, pero usar o no devolver dinero recibido por error puede tener graves implicaciones legales. Los bancos y las autoridades financieras consideran este tipo de situaciones como “enriquecimiento ilícito” o apropiación indebida, dependiendo del caso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tienes créditos con este banco?... Esto debes saber tras su liquidación

Los depósitos erróneos pueden ocurrir por diversas razones:

• Error al capturar un número de cuenta.

• Confusión entre destinatarios con nombres similares.

• Fallas en los sistemas electrónicos bancarios.

Aunque el error no haya sido tuyo, el dinero no te pertenece y retenerlo podría acarrearte consecuencias que van desde multas hasta procesos judiciales.

ES ILEGAL QUEDARSE CON UN DEPÓSITO RECIBIDO POR ERROR

Sí. La ley exige devolver todo depósito ajeno recibido por equivocación, ya que no existe causa legítima para conservarlo. Si el remitente original o el banco reclaman el dinero, el beneficiario tiene la obligación de regresarlo.

En caso de negativa, la acción se considera apropiación indebida o fraude, delitos que pueden sancionarse con multas, embargos o incluso prisión, dependiendo del monto y de la intención de quien retiene los fondos.

Además, las instituciones financieras pueden revertir el depósito sin previo aviso si detectan que se trató de un error técnico o administrativo. Si el dinero ya fue gastado, el banco puede iniciar acciones legales para recuperarlo, incluyendo demandas civiles o penales.

ACCIONES LEGALES Y CONSECUENCIAS FINANCIERAS

Negarse a devolver un depósito erróneo puede tener consecuencias que van más allá del aspecto penal:

Demandas civiles que obligan a restituir el dinero con intereses.

Investigaciones fiscales si el monto no puede justificarse.

Bloqueo o cancelación de cuentas bancarias.

Reportes negativos ante el Buró de Crédito.

El SAT también puede intervenir si detecta movimientos inusuales sin respaldo. Si el receptor no puede demostrar que se trató de un error, podría enfrentar auditorías fiscales o sanciones tributarias.

A largo plazo, estos antecedentes afectan la reputación financiera del usuario, dificultando el acceso a préstamos, créditos o nuevos servicios bancarios.

QUÉ HACER SI RECIBES UN DEPÓSITO ERRÓNEO

Si notas un depósito que no esperabas, lo mejor es no usar el dinero y contactar de inmediato a tu banco. La institución verificará el origen y, si se confirma el error, gestionará la devolución correspondiente.

La Condusef recomienda:

• No gastar ni transferir el dinero.

• Reportar el hecho por los canales oficiales del banco.

• Colaborar con el proceso de investigación.

Si el depósito proviene de una persona física o empresa conocida, intenta comunicarte directamente para aclarar la situación. La buena fe y la transparencia pueden evitar conflictos legales innecesarios.

Ignorar el caso o gastar el dinero podría ser interpretado como intención de apropiación, lo que abriría la puerta a sanciones más graves.

TE PUEDE INTERESAR: CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; acusa que sanciones son ilegales

DATOS CURIOSOS

• En México, se han registrado casos donde usuarios gastaron depósitos millonarios por error; algunos terminaron enfrentando penas de hasta 5 años de prisión.

• Los bancos pueden revertir automáticamente transferencias erróneas, siempre que el dinero no haya sido retirado.

• En 2024, la Condusef reportó más de 3 mil reclamaciones relacionadas con transferencias equivocadas o duplicadas.

Temas


bancos

Organizaciones


Condusef

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III