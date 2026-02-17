SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía sobre el incremento de fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay, esquema que busca obtener información financiera y realizar cargos no autorizados aprovechando la confianza en los pagos electrónicos.

La dependencia explicó que el crecimiento de las transacciones digitales ha transformado la manera en que las personas realizan operaciones financieras, pero también ha generado nuevas oportunidades para la delincuencia cibernética, especialmente en servicios de pago ampliamente utilizados a nivel global como el desarrollado por Apple Inc..

MODALIDADES DE FRAUDE DETECTADAS POR LA POLICÍA CIBERNÉTICA

Las autoridades advirtieron que los ciberdelincuentes emplean diversas estrategias para engañar a los usuarios y obtener acceso a sus cuentas o datos personales.

Entre las principales modalidades identificadas se encuentran:

- Suplantación de identidad: los delincuentes se hacen pasar por empresas tecnológicas, instituciones bancarias o comercios reconocidos mediante:

- Correos electrónicos

- Mensajes SMS

- Llamadas telefónicas: en estos contactos alertan sobre supuestos cargos irregulares, bloqueos de cuenta o problemas de seguridad, solicitando a la víctima verificar información personal o financiera.

ALERTAN SOBRE PHISHING CON ENLACES FALSOS

Otra técnica frecuente consiste en enviar vínculos que redirigen a páginas casi idénticas a las oficiales, donde los usuarios ingresan:

- Datos de su Apple ID

- Códigos de verificación

- Información bancaria

-Con ello, los delincuentes pueden tomar control de las cuentas.

Otras prácticas detectadas

- También se han identificado fraudes relacionados con:

- Aplicaciones falsas

- Promociones engañosas

- Uso de redes Wi-Fi públicas comprometidas para interceptar datos de pago