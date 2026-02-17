SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 17 febrero 2026
    SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay
    Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advierte aumento de fraudes digitales que buscan robar datos financieros y realizar cargos no autorizados VANGUARDIA

Autoridades en Ciudad de México alertan sobre engaños digitales vinculados a pagos electrónicos y recomiendan verificar operaciones y proteger datos personales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía sobre el incremento de fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay, esquema que busca obtener información financiera y realizar cargos no autorizados aprovechando la confianza en los pagos electrónicos.

La dependencia explicó que el crecimiento de las transacciones digitales ha transformado la manera en que las personas realizan operaciones financieras, pero también ha generado nuevas oportunidades para la delincuencia cibernética, especialmente en servicios de pago ampliamente utilizados a nivel global como el desarrollado por Apple Inc..

TE PUEDE INTERESAR: Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas

MODALIDADES DE FRAUDE DETECTADAS POR LA POLICÍA CIBERNÉTICA

Las autoridades advirtieron que los ciberdelincuentes emplean diversas estrategias para engañar a los usuarios y obtener acceso a sus cuentas o datos personales.

Entre las principales modalidades identificadas se encuentran:

- Suplantación de identidad: los delincuentes se hacen pasar por empresas tecnológicas, instituciones bancarias o comercios reconocidos mediante:

- Correos electrónicos

- Mensajes SMS

- Llamadas telefónicas: en estos contactos alertan sobre supuestos cargos irregulares, bloqueos de cuenta o problemas de seguridad, solicitando a la víctima verificar información personal o financiera.

ALERTAN SOBRE PHISHING CON ENLACES FALSOS

Otra técnica frecuente consiste en enviar vínculos que redirigen a páginas casi idénticas a las oficiales, donde los usuarios ingresan:

- Datos de su Apple ID

- Códigos de verificación

- Información bancaria

-Con ello, los delincuentes pueden tomar control de las cuentas.

Otras prácticas detectadas

- También se han identificado fraudes relacionados con:

- Aplicaciones falsas

- Promociones engañosas

- Uso de redes Wi-Fi públicas comprometidas para interceptar datos de pago

¿CÓMO OPERAN LOS FRAUDES? PASO A PASO

La autoridad detalló un ejemplo frecuente del mecanismo utilizado por los ciberdelincuentes.

1. La víctima recibe un mensaje que aparenta ser de su banco.

2. Se le informa sobre una compra sospechosa realizada con Apple Pay.

3. El mensaje incluye un enlace para “cancelar” la operación.

4. Al ingresar al sitio falso, el usuario introduce su Apple ID y código de verificación.

5. Con esa información, los delincuentes toman control de la cuenta y realizan cargos no autorizados en minutos.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR FRAUDES DIGITALES

Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió medidas preventivas para reducir riesgos:

- No compartir códigos de verificación, contraseñas ni datos bancarios por mensajes o llamadas.

- Revisar cargos sospechosos únicamente desde la aplicación oficial del banco o del sistema de pago.

- Evitar abrir enlaces enviados por SMS o correos electrónicos no solicitados.

- Activar autenticación de dos factores y notificaciones de movimientos en tiempo real.

- Mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones.

- Desconfiar de promociones demasiado atractivas o mensajes con tono urgente.

Las autoridades señalaron que la prevención, la información y la verificación constante son herramientas fundamentales para proteger los datos financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Cibernética alerta por fraude ‘La Patrona’: así operan y cómo evitarlo

CANALES DE CONTACTO Y DENUNCIA

La dependencia informó que, en caso de detectar actividades sospechosas o haber sido víctima de fraude, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética.

Medios de contacto disponibles:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales oficiales de seguridad en Ciudad de México

La autoridad reiteró que la colaboración ciudadana es clave para identificar y frenar este tipo de delitos en el entorno digital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Ciberseguridad
Fraudes

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Apple

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Atrincherado

Atrincherado
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
El sector turístico de la ciudad advirtió de las limitaciones que se tendrán en materia de mercadotecnia de cara al Mundial.

FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas
Campbell dijo anteriormente que era conocida del delincuente sexual convicto

Los archivos Epstein insinúan vínculos con la supermodelo Naomi Campbell
Aunque el prerregistro solicita datos básicos, el registro definitivo incluirá criterios más específicos.

Vivienda para el Bienestar 2026: fecha límite del prerregistro en Conavi
Histórica. La carta “Illustrator”, certificada con grado 10 por PSA, se convirtió en la más cara jamás vendida en una subasta.

Logan Paul rompe récord con histórica venta de carta Pokémon
El Barcelona no logró mantener la ventaja y terminó cayendo ante Girona en la jornada 24.

Barcelona pierde con Girona y cede el liderato de LaLiga al Real Madrid
La defensa de Z-40 busca que le retiren condiciones extremas de internamiento en una prisión de Estados Unidos.

Exigen justicia por masacres en Coahuila; EU investiga a Z-40 por Allende y Piedras Negras