SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Autoridades en Ciudad de México alertan sobre engaños digitales vinculados a pagos electrónicos y recomiendan verificar operaciones y proteger datos personales
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía sobre el incremento de fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay, esquema que busca obtener información financiera y realizar cargos no autorizados aprovechando la confianza en los pagos electrónicos.
La dependencia explicó que el crecimiento de las transacciones digitales ha transformado la manera en que las personas realizan operaciones financieras, pero también ha generado nuevas oportunidades para la delincuencia cibernética, especialmente en servicios de pago ampliamente utilizados a nivel global como el desarrollado por Apple Inc..
TE PUEDE INTERESAR: Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
MODALIDADES DE FRAUDE DETECTADAS POR LA POLICÍA CIBERNÉTICA
Las autoridades advirtieron que los ciberdelincuentes emplean diversas estrategias para engañar a los usuarios y obtener acceso a sus cuentas o datos personales.
Entre las principales modalidades identificadas se encuentran:
- Suplantación de identidad: los delincuentes se hacen pasar por empresas tecnológicas, instituciones bancarias o comercios reconocidos mediante:
- Correos electrónicos
- Mensajes SMS
- Llamadas telefónicas: en estos contactos alertan sobre supuestos cargos irregulares, bloqueos de cuenta o problemas de seguridad, solicitando a la víctima verificar información personal o financiera.
ALERTAN SOBRE PHISHING CON ENLACES FALSOS
Otra técnica frecuente consiste en enviar vínculos que redirigen a páginas casi idénticas a las oficiales, donde los usuarios ingresan:
- Datos de su Apple ID
- Códigos de verificación
- Información bancaria
-Con ello, los delincuentes pueden tomar control de las cuentas.
Otras prácticas detectadas
- También se han identificado fraudes relacionados con:
- Aplicaciones falsas
- Promociones engañosas
- Uso de redes Wi-Fi públicas comprometidas para interceptar datos de pago
¿CÓMO OPERAN LOS FRAUDES? PASO A PASO
La autoridad detalló un ejemplo frecuente del mecanismo utilizado por los ciberdelincuentes.
1. La víctima recibe un mensaje que aparenta ser de su banco.
2. Se le informa sobre una compra sospechosa realizada con Apple Pay.
3. El mensaje incluye un enlace para “cancelar” la operación.
4. Al ingresar al sitio falso, el usuario introduce su Apple ID y código de verificación.
5. Con esa información, los delincuentes toman control de la cuenta y realizan cargos no autorizados en minutos.
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR FRAUDES DIGITALES
Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió medidas preventivas para reducir riesgos:
- No compartir códigos de verificación, contraseñas ni datos bancarios por mensajes o llamadas.
- Revisar cargos sospechosos únicamente desde la aplicación oficial del banco o del sistema de pago.
- Evitar abrir enlaces enviados por SMS o correos electrónicos no solicitados.
- Activar autenticación de dos factores y notificaciones de movimientos en tiempo real.
- Mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones.
- Desconfiar de promociones demasiado atractivas o mensajes con tono urgente.
Las autoridades señalaron que la prevención, la información y la verificación constante son herramientas fundamentales para proteger los datos financieros.
TE PUEDE INTERESAR: Policía Cibernética alerta por fraude ‘La Patrona’: así operan y cómo evitarlo
CANALES DE CONTACTO Y DENUNCIA
La dependencia informó que, en caso de detectar actividades sospechosas o haber sido víctima de fraude, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética.
Medios de contacto disponibles:
Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086
Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
Redes sociales oficiales de seguridad en Ciudad de México
La autoridad reiteró que la colaboración ciudadana es clave para identificar y frenar este tipo de delitos en el entorno digital.