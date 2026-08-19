Por primera vez, China recupera por primera vez en tierra una etapa de cohete espacial

Aunque es la primera vez que China recupera con éxito una etapa de cohete en tierra, es la segunda vez que el país recupera una etapa de cohete, tras una recuperación exitosa en una plataforma marítima en julio.

BEIJING- China logró recuperar con éxito la primera etapa de un cohete en tierra por primera vez, informó la prensa estatal el miércoles, como parte de los esfuerzos del país por impulsar su programa espacial.

La agencia noticiosa estatal Xinhua dijo que el cohete reutilizable Zhuque-3, desarrollado por la empresa aeroespacial privada LandSpace, fue lanzado el miércoles por la mañana y que posteriormente se recuperó la primera etapa del cohete.

SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, han estado recuperando cohetes desde 2015, lo que ha ayudado a reducir los costos de lanzamiento al reutilizar hardware que, de otro modo, se habría desechado luego de llevar al espacio satélites y otras cargas útiles.

Xinhua señaló que la recuperación del miércoles también marcó el primer uso de patas de aterrizaje desplegables en un cohete Chino, calificando el resultado como “un gran avance en la tecnología de cohetes reutilizables del país”.

La primera etapa de un cohete Long March-10B se separó tras el despegue del 10 de julio y regresó a una plataforma en el altamar. En esa ocasión, se recuperó mediante un sistema de captura con red.

Al día siguiente, Japón realizó el primer vuelo de prueba de un cohete reutilizable experimental, que despegó y aterrizó de forma segura.

Japón también intenta ponerse al día con la tecnología necesaria para reducir los costos de lanzamiento y competir en el mercado espacial global.