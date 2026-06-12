Por qué es casi imposible fabricar un robot sin China

PEKÍN- Hace más de 50 años, los investigadores japoneses cautivaron la imaginación de todos con el primer robot capaz de agarrar objetos y caminar sobre dos piernas. En 1984, un equipo en Japón construyó uno que podía leer partituras y tocar el piano. Cuando Honda presentó su primer humanoide en 2000, parecía que el país consolidaba su liderazgo. Pero ahora, justo cuando los inversores en tecnología, los fundadores de empresas emergentes y los funcionarios gubernamentales de todo el mundo apuestan por que la inteligencia artificial impulsará el crecimiento de los robots, ese liderazgo ya no le pertenece a Japón.

Ahora le pertenece a China. El mes pasado, en la Humanoids Summit, una conferencia sobre robótica celebrada en Tokio, lo que podría haber sido un momento de orgullo para una industria construida sobre décadas de desarrollo e inversión se enfocó, en cambio, en un tema diferente: cómo las empresas japonesas pueden abrirse paso en un mercado dominado cada vez más por sus rivales chinos. Los inversores instaron a las empresas japonesas a encontrar nichos en los que pudieran competir, aunque no pudieran igualar a las empresas chinas en precio. Un robot bailarín de la empresa china Unitree Robotics atrajo a la mayor multitud. Dos empresas japonesas también utilizaron robots de Unitree para mostrar su software. Los fabricantes chinos dominan la cadena de suministro de robots humanoides. Empresas emergentes como Unitree están produciendo miles de humanoides que se venden por menos de 5000 dólares cada uno, un ritmo y un precio que a los competidores de Japón y de otros lugares les cuesta igualar. Los robots chinos solían depender de proveedores japoneses y extranjeros para componentes como sensores y articulaciones. Pero hoy en día, esas piezas también se fabrican en China. Se ha vuelto casi imposible construir un robot humanoide sin piezas de empresas chinas, dijo Ming Hsun Lee, director de automoción e industria para la Gran China en BofA Global Research, una unidad de Bank of America.

“El costo de los componentes en China ha bajado demasiado rápido; los otros países no pueden competir”, dijo Lee. Pero fabricar robots humanoides ha resultado más fácil que encontrarles un uso. Incluso los ejecutivos del sector de la robótica reconocen que los modelos actuales están lejos de realizar el tipo de tareas que han alimentado el entusiasmo de la industria. Y aunque la promesa de los humanoides sigue sin cumplirse, China ha establecido un liderazgo indiscutible en un segmento de la industria robótica que resulta económicamente útil: la automatización industrial. China ha estado fabricando e instalando robots industriales a un ritmo sin igual en ningún otro país. En 2024, más de dos millones de robots operaban en fábricas chinas, y se instalaron otros 300.000, una cifra superior a la del resto del mundo en conjunto. Las instalaciones de robots industriales disminuyeron en cada uno de los siguientes mercados más importantes: Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania. A principios de este mes, las autoridades reguladoras chinas anunciaron una campaña para animar a los gobiernos locales y a las empresas estatales a identificar casos de uso industrial para los robots humanoides.

El liderazgo de China en la carrera por construir robots que se muevan y actúen como humanos está estrechamente ligado al auge de su industria de vehículos eléctricos. China se ha convertido en el mayor exportador de vehículos eléctricos gracias a décadas de inversión gubernamental y a una estrategia centrada en producir casi todos los componentes a nivel nacional, desde tornillos hasta baterías de iones de litio. Ahora, muchas empresas que fabrican piezas para vehículos eléctricos también suministran a los fabricantes de robots. “Si una empresa puede fabricar componentes para automóviles, probablemente también pueda fabricar humanoides”, dijo Lee. Tesla, la empresa estadounidense de coches eléctricos, dio el pistoletazo de salida al auge de los vehículos eléctricos en China con su gigantesca fábrica en Shanghái. La red de proveedores que creció en torno a Tesla también abastece al negocio de robótica de la empresa. Aunque Tesla había presionado para crear una cadena de suministro independiente para clientes fuera de China, aún depende de los fabricantes chinos para al menos el 70 por ciento de sus componentes, dijo Lee. Las plantas de los fabricantes de vehículos eléctricos de China, como BYD y Xiaomi, también se han convertido en uno de los primeros lugares en utilizar robots humanoides para tareas sencillas como transportar objetos.