$!Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas

Thales celebra el reconocimiento otorgado en el CES 2026 al nuevo chip de seguridad poscuántico de la división System LSI de Samsung Electronics, que integra su sistema operativo seguro y bibliotecas criptográficas resistentes a este tipo de computación. El sistema operativo reforzado de Thales permite que el chip premiado de Samsung Electronics ofrezca protección basada en hardware y resistente a la computación cuántica desde el encendido. Así, se asegura que los datos cifrados y las credenciales permanezcan protegidos frente a ataques tanto clásicos como cuánticos, preservando la confidencialidad, la integridad y la confianza a largo plazo, incluso en un mundo poscuántico. El riesgo no es solo del futuro: hoy, los ciberdelincuentes ya pueden interceptar y guardar datos cifrados, con la intención de descifrarlos más adelante cuando la computación cuántica lo haga posible ("harvest now, decrypt later"). Con la potencia prevista de estas máquinas, cualquier información protegida por los estándares actuales (identidades personales, credenciales sensibles e incluso las claves criptográficas de los dispositivos conectados) podría quedar expuesta.

El sistema operativo de Thales y sus bibliotecas de criptografía poscuántica permiten que el chip de Samsung Electronics ejecute criptografía de próxima generación a alta velocidad, con un consumo reducido de energía y memoria. Esto garantiza:

- Cifrado y autenticación resistentes a la computación cuántica.

- Operaciones criptográficas de alto rendimiento con la menor huella posible. Confidencialidad a largo plazo frente a ataques de tipo “harvest now, decrypt later”. “Estamos muy orgullosos de asociarnos con Samsung System LSI en este logro pionero. El chip S3SSE2A marca un antes y un después, ya que ofrece una seguridad sólida y preparada para el futuro en un diseño energéticamente eficiente. Este avance confirma que la seguridad poscuántica no es solo para sistemas de alta gama, sino que es esencial para todos los dispositivos conectados, desde la electrónica de consumo hasta los amplios ecosistemas de IoT. Juntas, nuestras empresas han redefinido lo que es posible en materia de ciberseguridad embebida y establecen un nuevo estándar para la industria”, compartió Eva Rudin, vicepresidenta de Mobile Connectivity Solutions en Thales.