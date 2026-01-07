Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas

AP
por AP

Las computadoras cuánticas, con su capacidad de procesamiento sin precedentes, acabarán por desafiar los estándares de cifrado actuales

Tech
/ 7 enero 2026
COMPARTIR

Thales celebra el reconocimiento otorgado en el CES 2026 al nuevo chip de seguridad poscuántico de la división System LSI de Samsung Electronics, que integra su sistema operativo seguro y bibliotecas criptográficas resistentes a este tipo de computación.

El sistema operativo reforzado de Thales permite que el chip premiado de Samsung Electronics ofrezca protección basada en hardware y resistente a la computación cuántica desde el encendido. Así, se asegura que los datos cifrados y las credenciales permanezcan protegidos frente a ataques tanto clásicos como cuánticos, preservando la confidencialidad, la integridad y la confianza a largo plazo, incluso en un mundo poscuántico.

TE PUEDE INTERESAR: Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial

El riesgo no es solo del futuro: hoy, los ciberdelincuentes ya pueden interceptar y guardar datos cifrados, con la intención de descifrarlos más adelante cuando la computación cuántica lo haga posible (“harvest now, decrypt later”). Con la potencia prevista de estas máquinas, cualquier información protegida por los estándares actuales (identidades personales, credenciales sensibles e incluso las claves criptográficas de los dispositivos conectados) podría quedar expuesta.

$!Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas

El sistema operativo de Thales y sus bibliotecas de criptografía poscuántica permiten que el chip de Samsung Electronics ejecute criptografía de próxima generación a alta velocidad, con un consumo reducido de energía y memoria.

Esto garantiza:
- Cifrado y autenticación resistentes a la computación cuántica.
- Operaciones criptográficas de alto rendimiento con la menor huella posible. Confidencialidad a largo plazo frente a ataques de tipo “harvest now, decrypt later”.

“Estamos muy orgullosos de asociarnos con Samsung System LSI en este logro pionero. El chip S3SSE2A marca un antes y un después, ya que ofrece una seguridad sólida y preparada para el futuro en un diseño energéticamente eficiente. Este avance confirma que la seguridad poscuántica no es solo para sistemas de alta gama, sino que es esencial para todos los dispositivos conectados, desde la electrónica de consumo hasta los amplios ecosistemas de IoT. Juntas, nuestras empresas han redefinido lo que es posible en materia de ciberseguridad embebida y establecen un nuevo estándar para la industria”, compartió Eva Rudin, vicepresidenta de Mobile Connectivity Solutions en Thales.

Por su parte, Hwa Yeal Yu, vicepresidente y responsable del equipo de Desarrollo de Productos de Seguridad y Energía de System LSI en Samsung Electronics, añadió: “Samsung Electronics y Thales han construido una colaboración de larga data en el ámbito de la seguridad, y nos complace presentar el S3SSE2A, la primera solución integral de criptografía poscuántica (PQC) de la industria. Desarrollada de manera conjunta desde el inicio para integrar hardware y software, esta solución ofrece un nivel excepcional de seguridad. Esperamos continuar nuestra colaboración con Thales para avanzar en soluciones de seguridad destinadas a la próxima generación de dispositivos conectados”.

TE PUEDE INTERESAR: Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo

¿QUÉ HACE THALES?

Thales es un líder global en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial y Cyber & Digital. Su cartera de productos y servicios innovadores aborda desafíos clave como la soberanía, la seguridad, la sostenibilidad y la inclusión.

TEMAS
Computadoras
Tecnología
CES
AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla en el escenario con robots durante una conferencia de prensa de Nvidia antes de la feria tecnológica CES.

Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas