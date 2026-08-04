Presenta Alibaba Qwen3.8-Max, su modelo de inteligencia artificial es el más avanzado hasta la fecha

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    Presenta Alibaba Qwen3.8-Max, su modelo de inteligencia artificial es el más avanzado hasta la fecha
    Logo de la compañía china Alibaba en la sede de la empresa tecnológica en Hangzhou, Zhejiang, China. EFE/EPA/Jessica Lee

Cuenta con 2.4 billones de parámetros y está orientado a tareas de programación, trabajo colaborativo y ejecución prolongada de proyectos

PEKÍN- El gigante tecnológico chino Alibaba presentó este lunes Qwen3.8-Max, su modelo de inteligencia artificial (IA) más avanzado hasta la fecha, en un nuevo paso de la competencia entre grandes desarrolladores chinos y estadounidenses por los sistemas de razonamiento, programación y agentes autónomos.

La cuenta oficial de Qwen en la red social X informó de que el modelo, el “más avanzado” desarrollado por la compañía hasta la fecha, cuenta con 2.4 billones de parámetros y está orientado a tareas de programación, trabajo colaborativo y ejecución prolongada de proyectos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/como-la-rapida-adopcion-de-ia-en-china-su-mayor-campo-de-pruebas-puede-moldear-su-uso-global-JG20510768

Según la compañía, Qwen3.8-Max puede sostener más de diez días de desarrollo autónomo hasta la producción de un proyecto completo.

Alibaba también aseguró que el sistema está diseñado para tareas de planificación autónoma de largo alcance, con ciclos de aprendizaje y corrección, y citó casos de uso como la optimización de diseños de chips o estrategias de comercio electrónico durante periodos prolongados.

CUÁLES SON LAS MEJORAS

El grupo indicó que los pesos abiertos de Qwen3.8-Max se publicarán la próxima semana, una decisión que sigue la estrategia de varios desarrolladores chinos de impulsar abiertos frente al enfoque cerrado de empresas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

Según comparativas difundidas por Qwen, el nuevo modelo mejora a su versión anterior y obtiene resultados superiores a algunos sistemas estadounidenses en pruebas de programación, agentes, razonamiento visual y comprensión de vídeo, aunque los resultados varían según cada evaluación.

https://vanguardia.com.mx/tech/alibaba-presenta-una-ia-similar-a-chatgpt-MB7146934

La compañía fijó su precio en 2 dólares por millón de ‘tokens’ de entrada y 6 dólares por millón de salida, en referencia a las unidades mínimas de texto que procesan los modelos lingüísticos.

Qwen se ha convertido en uno de los pilares de la apuesta de Alibaba por la IA y la nube, áreas en las que el grupo anunció una inversión de más de 52 mil millones de dólares en tres años.

El lanzamiento llega en un momento de intensa actividad del sector chino de IA, tras la presentación de modelos como Kimi K3, de Moonshot, o GLM-5.2, de Zhipu, y en plena pugna con Estados Unidos por el control de tecnologías consideradas estratégicas.

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