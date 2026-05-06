¿Cómo la rápida adopción de IA en China, su mayor campo de pruebas, puede moldear su uso global?

HONG KONG- En un día laborable reciente, unas 50 personas se congregaron en el exterior de la sede de una empresa china de internet móvil, a la espera de recibir ayuda para instalar un asistente de inteligencia artificial. La escena en Beijing, la capital de China, se repitió durante días en varios eventos y también se vio en marzo en Shenzhen, el polo tecnológico del sur del país, mientras ingenieros ayudaban a multitudes que intentaban configurar el popular “agente” de IA OpenClaw en sus computadoras portátiles.

“Me preocupa quedarme atrás en los avances tecnológicos”, dijo Sun Lei, una gerente de recursos humanos de 41 años, en el evento de Cheetah. Señaló que esperaba que la herramienta pudiera ayudarle a buscar y filtrar currículums en diversas plataformas de reclutamiento. Más de un año después de que DeepSeek, el rival chino de OpenAI, sorprendiera al mundo con su avanzado modelo de IA, China se ha convertido en un campo de pruebas para el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial. Los modelos desarrollados en Estados Unidos siguen dominando en potencia bruta de cómputo, pero la población y las empresas chinas han adoptado la rápidamente la tecnología, lo que ha facilitado una incorporación veloz y generalizada en casi todos los ámbitos posibles. A medida que la adopción global de la IA aumenta rápidamente en los lugares de trabajo y en la vida cotidiana, la población china de a pie emplean la tecnología para todo tipo de cosas, desde reservar y planificar viajes hasta pedir comida y servicios de transporte. De sus 1,400 millones de habitantes, más de 600 millones utilizaban inteligencia artificial generativa hasta diciembre, un aumento del 142% respecto al año anterior, según un informe del Centro de Información de la Red de Internet de China, controlado por el gobierno. Y, con el reciente auge del uso de IA “agentiva” como OpenClaw, incluido en muchas empresas chinas, también ha aumentado el consumo de datos por parte de los modelos de inteligencia artificial. Medido en lo que los científicos informáticos llaman tokens, o unidades de datos como parte de una palabra, la cuota semanal utilizada por los modelos de chinos superó recientemente a la de los modelos de Estados Unidos, según OpenRouter, una “plataforma de puerta de enlace” de IA que rastrea datos y garantiza la seguridad en distintos modelos de IA. LA ADOPCIÓN DE LA IA POSICIONA A CHINA COMO “LÍDER MUNDIAL” Jason Tong, un jubilado de 64 años de Shanghái que trabajó como ingeniero informático, utiliza chatbots de IA como Doubao y Kimi para consultas cotidianas desde que se introdujeron hace unos años. Empezó a prestar más atención a su salud y, a principios de marzo, se unió a un servicio de monitoreo de glucosa en sangre gestionado por una empresa con sede en Shanghái que utiliza un modelo de IA para generar consejos de salud personalizados. Sus respuestas personalizadas y rápidas le han resultado útiles.

La adopción generalizada de aplicaciones de IA en la vida diaria es inevitable, cree Tong, “Así como los carruajes fueron reemplazados finalmente por los trenes, esto está destinado a ocurrir”. Los productos chinos que incorporan inteligencia artificial, como autos y robots, están logrando avances importantes, desde robots humanoides con capacidades cognitivas avanzadas hasta sistemas de IA que los conductores pueden usar para tareas más complejas, como hacer una reserva en un restaurante. “La competencia (de la IA) está pasando claramente de los modelos a los ecosistemas”, apuntó Lizzi Lee, investigadora del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute, enfocada en economía y tecnología. “Los usuarios chinos están actuando básicamente como probadores en tiempo real a gran escala”. Las empresas tecnológicas chinas como Tencent, Alibaba y Baidu también compiten por comercializar la inteligencia artificial. Tencent integró OpenClaw en WeChat, la “superapp” china que es principalmente una herramienta de mensajería, pero que también puede usarse para pedir comida y hacer pagos. Alibaba está incorporando IA “agentiva” en sus flujos de trabajo. OPENCLAW IIMPULSA UN USO AMPLIO DE APLICACIONES CHINAS DE IA OpenClaw, creado originalmente por el desarrollador de software austríaco Peter Steinberger el año pasado, se ganó un uso rápido y entusiasta gracias a su capacidad de utilizar diversas herramientas para completar tareas complicadas. Zhao Yikang, un universitario chino en Macao, usa OpenClaw tanto en sus estudios como en su vida diaria.

Le impresionó lo barato y eficiente que es: lo usó para generar automáticamente videos promocionales y gestionar cuentas de redes sociales durante su pasantía en una agencia inmobiliaria en la ciudad de Zhuhai, en el sur de China. “La IA puede entender las cosas en un segundo”, comentó. “Solo tienes que actuar como un comandante y decirle qué hacer”. Mientras se preparaba para poner en marcha un negocio de servicios fotográficos después de graduarse, Zhao le pidió a la IA que construyera la web de una empresa. En 10 minutos, había generado un sitio plenamente funcional por menos de 5 yuanes (70 centavos de dólar). En un momento dado, las autoridades chinas emitieron varias advertencias sobre posibles riesgos de seguridad relacionados con “agentes” de inteligencia artificial como OpenClaw, como filtraciones de datos, a medida que se disparaba su instalación, pero el amplio interés no ha disminuido. Las empresas chinas están fijando cada vez más objetivos internos para aumentar el uso de la IA y mejorar la eficiencia, indicó Janet Tang, socia y directora general de tecnología en la consultora AlixPartners. Hay “muchos escenarios de aplicación”, afirmó Wang Xiaogang, cofundador de la empresa china de software de inteligencia artificial SenseTime y presidente de ACE Robotics. “La industria se está desarrollando muy rápido y la gente es muy abierta y está ansiosa por probar la IA en muchos escenarios”. LOS CONTROLES DE EXPORTACIÓN DE EU AYUDAN Y OBSTACULIZAN A LA IA EN CHINA China ha tratado de inclinar la balanza a su favor, invirtiendo mucho en formar talento y garantizar el acceso a una electricidad suficiente y asequible para desarrollos y avances de inteligencia artificial que consumen mucha energía.