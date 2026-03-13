Prevé la NASA para 1 de abril el despegue de Artemis II tras corregir las fallas que aplazaron su lanzamiento

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/ 13 marzo 2026
    Prevé la NASA para 1 de abril el despegue de Artemis II tras corregir las fallas que aplazaron su lanzamiento
    El cohete SLS (Space Launch System) con una cápsula Orion, parte de la misión Artemis 2, siendo transportado al Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida. EFE/EPA/Cristobal Herrera.Ulashkevich
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Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida

MIAMI- La NASA ha anunciado este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallas que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.

”Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha”, ha dicho en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

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Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

El traslado del cohete del hangar en Florida a la plataforma de lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, ha agregado Glaze, un día después de que los integrantes de la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston (Texas).

Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde tendrá lugar el lanzamiento.

$!Los integrantes de la tripulación de reserva y los astronautas principales de la misión Artemis II.
Los integrantes de la tripulación de reserva y los astronautas principales de la misión Artemis II. EFE/Joel Kowsky/NASA

El despegue de la misión estaba inicialmente programado para febrero, pero se aplazó por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en el lugar del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

El problema fue ocasionado por un sello en el mecanismo de desconexión rápida, a través del cual fluye el helio desde los sistemas terrestres hasta el cohete, que obstruía el paso del combustible, según indicó la semana pasada la agencia espacial.

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”Uno de los sellos a veces se salía de su lugar, y bloqueó el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno”, ha explicado el presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt.

Sobre los riesgos de la misión, los expertos de la NASA han coincidido en que la misión “no está exenta de riesgos” y es muy posible que el escenario no sea el deseado en algunos momentos, aunque han asegurado que han hecho “todo lo posible para reducir” esa probabilidad.

”No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo”, ha manifestado Glaze.

La NASA también indicó que no realizará el ensayo general de combustible, habitual antes de cada lanzamiento, puesto que ya lo hicieron dos veces en febrero, y cada intento “resta un poco de vida” a los tanques.

En caso de que el lanzamiento no tenga lugar durante la primera ventana de abril, que se extiende del 1 al 6 de ese mes, el próximo intento tendría lugar después del 30 de abril.

El programa Artemis tiene como objetivo el regreso del ser humano a la Luna, un viaje que ahora está programado para no antes de 2028 durante Artemis IV, tras los últimos cambios en el cronograma realizados por la NASA.

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