¿Cómo es que los ‘me gusta’ para publicaciones con mensajes de odio en las redes sociales generan más mensajes?

Joseph B. Walther, quien es académico visitante en la Universidad de Harvard y profesor distinguido de comunicación en Universidad de California, hace un análisis sobre el impacto que tiene en la sociedad los mensajes de odio publicados en las redes sociales.

En su artículo “Online ‘likes’ for toxic social media posts prompt more, and more hateful, messages”, publicado en The Conversation, señala que tanto el racismo, como la homofobia, así como la xenofobia e inclusive los ataques personales a personas que tienen la valentía de no estar de acuerdo con respecto a la opinión política de otra persona, son ejemplos de formas de odio en publicados en línea que retratan “un lado feo de la humanidad”.

Un ejemplo de esta situación es el estudio realizado por Pew Research Center “Partisan Antipathy: More Intense, More Personal”, publicado el 10 de octubre de 2019, en el que hace referencia a la campaña presidencial estadounidense de 201, que se llevó a cabo en un “contexto de intensa división y animosidad partidista”. Y que el nivel de la segmentación, así como de la animadversión, “incluidos los sentimientos negativos entre los partidarios hacia los miembros del partido contrario” se hicieron más que profundos.

B. Walther, precisa que los mensajes de burla en las redes sociales aparece en términos despreciables e ignorantes “a la vista de todos”. Teniendo como único objetivo “publicar mensajes de odio en línea es acosar y dañar a las víctimas”, añade el profesor de la Universidad de California.