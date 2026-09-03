¡Se cae la IA!... ChatGPT, Claude y Grok presentan fallas; afectó a millones de personas

Los reportes comenzaron a multiplicarse en redes sociales y sitios especializados como Downdetector. En algunos casos, los usuarios no podían ingresar a las plataformas, mientras que otros encontraron errores al enviar solicitudes o utilizar determinados modelos.

Las principales plataformas de inteligencia artificial tuvieron una jornada complicada este jueves, luego de que ChatGPT, Claude, Grok y Gemini registraran fallas que impidieron a miles de usuarios acceder con normalidad a sus servicios.

El problema se presentó en distintos puntos del mundo y, aunque las herramientas comenzaron a recuperar su funcionamiento de manera gradual, la disponibilidad no fue uniforme para todos los usuarios. Las empresas responsables activaron investigaciones para determinar qué provocó las interrupciones.

CHATGPT REGISTRA ERRORES EN WEB Y APLICACIONES

OpenAI confirmó que estaba investigando problemas en sus servicios. En la página oficial de estado de la compañía apareció el aviso: «Errores elevados en ChatGPT y Codex. Estamos investigando el problema con los servicios mencionados«.

Las fallas no se limitaron a la versión web de ChatGPT. Usuarios también reportaron dificultades desde las aplicaciones para dispositivos móviles, lo que amplió el impacto de la interrupción.

El comportamiento del servicio comenzó a normalizarse después de aproximadamente media hora de afectaciones más intensas. Sin embargo, la recuperación fue progresiva y algunos usuarios continuaron encontrando errores mientras las plataformas restablecían sus operaciones.

CLAUDE Y GROK TAMBIÉN PRESENTAN PROBLEMAS

La situación no quedó concentrada en OpenAI. Anthropic, empresa responsable de Claude, también informó sobre errores en algunos de sus modelos.

«Estamos investigando errores frecuentes en las solicitudes a Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5. Proporcionaremos una actualización lo antes posible«, señaló Claude Status.

Más tarde, la compañía indicó que los modelos afectados se habían reducido y que el resto comenzaba a operar con normalidad. La información disponible señalaba problemas principalmente con Opus 4.8 y Opus 5.

Grok, el chatbot desarrollado por xAI, también presentó interrupciones. En su página de estado se informó: «Grok está experimentando problemas. Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible».

MILES DE USUARIOS REPORTAN FALLAS

Uno de los indicadores que permitió dimensionar el problema fue Downdetector, plataforma que recopila reportes de usuarios sobre interrupciones en servicios digitales.

En España, por ejemplo, ChatGPT concentró más de 3 mil reportes durante el periodo de mayor afectación. Los registros de Claude y Grok fueron menores, aunque también mostraron un incremento respecto de su actividad habitual.

Las publicaciones en X mostraron que los problemas tampoco se limitaban a un solo país. Usuarios de diferentes regiones señalaron dificultades para acceder a los chatbots o utilizar determinadas funciones.

La cantidad de reportes comenzó a disminuir conforme avanzaron las horas, una señal de que los servicios estaban recuperando estabilidad.

GEMINI SE SUMA A LA LISTA DE SERVICIOS AFECTADOS

Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google, también recibió reportes de fallas. Downdetector registró más de 200 notificaciones relacionadas con problemas en el servicio.

Las publicaciones en redes sociales coincidieron con esos registros y mostraron que algunos usuarios tampoco podían utilizar Gemini con normalidad.

La coincidencia temporal entre las interrupciones de varias plataformas llamó la atención debido a que se trata de servicios desarrollados por compañías diferentes. Por ello, comenzó a circular la posibilidad de que el origen estuviera relacionado con proveedores de infraestructura tecnológica.

¿QUÉ PROVOCÓ LA CAÍDA DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES?

Hasta el momento de la información proporcionada, no existía una causa confirmada para explicar simultáneamente las fallas de las distintas plataformas.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentran problemas relacionados con servicios de infraestructura en la nube como AWS, Microsoft Azure o Cloudflare. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis había sido confirmada por las compañías como el origen de las interrupciones.

OpenAI informó que había aplicado medidas para atender los inconvenientes y mantenía sus sistemas bajo monitoreo. Anthropic y xAI también trabajaban en la recuperación de sus respectivos servicios.

El episodio dejó una situación poco habitual: algunas de las plataformas de IA más utilizadas registraron problemas prácticamente al mismo tiempo, mientras sus equipos técnicos buscaban identificar el origen y restablecer por completo el funcionamiento.