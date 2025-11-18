Sentinel-6B despega con éxito para medir nivel del mar y mejorar pronósticos de huracanes

MIAMI- El satélite Sentinel-6B, lanzado desde California, avanza con “normalidad” para una misión que busca estudiar desde la órbita terrestre el aumento del nivel del mar para optimizar los pronósticos meteorológicos y facilitar las predicción de inundaciones, informó este lunes la NASA.

”Comprender los patrones de marea con precisión de hasta una pulgada es fundamental para proteger cómo usamos nuestros océanos cada día en la Tierra”, dijo en un comunicado Nicky Fox, directiva de la NASA en Washington.

Subrayó que el satélite ampliará el legado de Sentinel-6 Michael Freilich realizando mediciones del nivel del mar que mejorarán los pronósticos utilizados por comunidades, negocios y operaciones en todo el país.

”También ayudará a garantizar un reingreso más seguro para nuestros astronautas que regresan a casa, incluidos los de las misiones lunares Artemis”, agregó.

El Sentinel-6B despegó a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, a las 24:21 EST.

Aproximadamente del tamaño de una camioneta grande, el satélite proporcionará información oceánica y atmosférica para mejorar los pronósticos de huracanes, ayudar a proteger infraestructura y beneficiar actividades comerciales como el transporte marítimo.