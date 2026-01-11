Telcel informa sobre la vinculación obligatoria de las líneas móviles: Disposición oficial

CIUDAD DE MÉXICO.– Telcel informa que, conforme a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles emitidos por la autoridad regulatoria, todas las personas titulares de una línea móvil en México deben vincular su número a una identificación oficial vigente.

Esta medida no es una iniciativa de Telcel, sino una disposición oficial de carácter obligatorio aplicable a todos los usuarios del país. El proceso iniciará el 9 de enero de 2026.

¿Dónde puede realizarse el trámite?

Telcel pone a disposición distintas opciones para facilitar el proceso, el cual es gratuito:

1. Modalidad remota (en línea):

www.telcel.com/vinculatulinea

El usuario captura de su identificación oficial vigente y realiza una prueba de vida (selfie).

2. Centros de Atención a Clientes (CAC)

Atención presencial con personal autorizado.

Requisitos para realizar la vinculación

A) Personas mexicanas

Identificación oficial vigente con fotografía + CURP:

1. Credencial para votar (INE)

2. Pasaporte mexicano

3. Documento Nacional de Identidad – CURP Biométrica

B) Personas extranjeras

Documentos permitidos:

-Pasaporte vigente, o

-CURP temporal para extranjeros

Información obligatoria para todas las personas:

-Nombre completo (como aparece en la identificación oficial)

-CURP o Consulta: https://www.gob.mx/curp/

Requisito adicional en trámite remoto

Para la Modalidad Remota se solicita también:

-Prueba de vida (selfie) para autenticar identidad.

Intentos en el trámite en línea

El portal permite hasta tres intentos para completar la vinculación en línea. Si el proceso no se logra concluir, debe realizarse Centro de Atención a Clientes.

Desvinculación

La desvinculación de la línea requiere los mismos documentos y validación que el registro inicial.

Portal de Consulta – Disponible el 7 de febrero de 2026

Telcel habilitará un portal donde personas físicas y morales podrán consultar si existe alguna línea registrada a su nombre con Telcel mediante:

-CURP (personas físicas)

-RFC (personas morales)

Esto permitirá mayor transparencia y control sobre la información vinculada a cada usuario.

Al ser una disposición oficial, es indispensable que los usuarios completen la vinculación a la brevedad para evitar afectaciones futuras en el servicio.

Telcel reafirma su compromiso de informar, acompañar y facilitar este proceso para todos sus clientes.