Tras establecer un récord de vuelo de 8 horas la misión Crew-13 llega a la EEI

CABO CAÑAVERAL- Cuatro astronautas llegaron el jueves a la Estación Espacial Internacional tras despegar en un vuelo expreso de ocho horas que estableció un récord de velocidad en Estados Unidos. Entre los recién llegados está un canadiense cuya esposa dará a luz mientras él está fuera. SpaceX lanzó para la NASA a la comandante Jessica Watkins y a su tripulación tras un retraso de tres semanas para reparar el sistema de combustible de la cápsula Dragon, que tenía una fuga. Nubes espesas amenazaron toda la mañana con detener la cuenta regresiva, pero al final, el cielo se despejó lo suficiente como para permitir un despegue seguro.

Aunque su estancia en la Estación Espacial Internacional durará seis meses, el vuelo hasta allí fue el más rápido hasta ahora no solo para la empresa de Elon Musk, sino para cualquier entidad estadounidense, incluida la NASA. La conveniente ubicación de la estación espacial cuando los astronautas despegaron permitió el rápido tránsito. Con el despegue, realizado a última hora de la mañana desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Watkins se convirtió en la primera mujer negra en liderar una tripulación hacia la órbita. Geóloga que trabajó con el rover marciano Curiosity de la NASA hace una década, Watkins realiza su segundo viaje a la estación espacial tras una prolongada estancia en 2022. “Gracias por un viaje increíble”, transmitió Watkins por radio tras el despegue. Los demás son debutantes en el espacio: Luke Delaney, de la NASA, un marine retirado, Joshua Kutryk, de Canadá, coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense, y Sergey Teteryatnikov, de Rusia, exsubmarinista. Reemplazarán a cuatro astronautas que han vivido en el laboratorio orbital desde febrero. Es el 13er equipo lanzado por SpaceX para la NASA, sin contar el vuelo de prueba de 2020. Los cuatro asumen su designación Crew-13, que rinde homenaje en su parche de misión al Apolo 13. La angustiosa misión lunar de 1970 terminó con el regreso a salvo de los astronautas.

El jueves, abundaron las referencias al número 13. Watkins y sus compañeros fueron hasta la plataforma en Teslas negros con placas que decían “Lucky 13” (“El 13 de la suerte”). Además, llevaron un pequeño dragón dorado tejido a crochet llamado Lucky con un trébol de cuatro hojas alrededor del cuello. “Pensamos que no estaría de más llevar un poco de nuestra propia suerte por si acaso, pero claramente no la necesitamos”, afirmó Watkins desde la órbita, señalando que eran “cuatro de los humanos con más suerte en o fuera del planeta Tierra”. Kutryk se convertirá en el cuarto hombre en ser padre mientras orbita la Tierra. Su esposa, Heather, tiene fecha de parto para su tercer hijo a finales de noviembre. La Agencia Espacial Canadiense promete mucho apoyo para toda la familia cuando llegue el gran día. “En seis meses pueden ocurrir muchas cosas que cambian la vida”, señaló la gerente de la NASA Dana Weigel en la víspera del despegue, y añadió que la agencia espacial hará todo lo posible para mantener a Kutryk al tanto de su familia.

En 2004, la NASA proporcionó un enlace de radio entre el astronauta de la estación espacial Mike Fincke y la sala de partos de su esposa durante el nacimiento de su hija. Cinco años después, Randy Bresnik, comandante de la misión Artemis III del próximo año, se comunicó desde la órbita con el hospital de su esposa. La buena noticia llegó más lentamente para el astronauta austríaco Franz Viehbock. Su hija nació unas horas después de que él despegara hacia la estación espacial Mir de la Unión Soviética en 1991. No se le informó hasta el día siguiente. Mientras tanto, SpaceX está en racha. Tres horas después de que Crew-13 despegara, la empresa lanzó un cohete Falcon desde California con más de 100 minisatélites. Otro Falcon tenía previsto despegar a última hora de la noche del jueves desde Florida, con un satélite clasificado para la Oficina Nacional de Reconocimiento. Todo esto ocurre la misma semana en que la enorme Starship de la compañía alcanzó la órbita por primera vez.