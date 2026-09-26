’Ani’, una granja autosuficiente para alimentar a astronautas en Marte gana concurso de la NASA

MIAMI- Una especie de granja-cocina autosuficiente para producir alimentos en Marte ha ganado un concurso de la NASA para alimentar a los astronautas en el planeta rojo, donde los suministros enviados desde la Tierra tardarían al menos nueve meses en llegar

La NASA informó de que este sistema de cultivos, desarrollado en Pensilvania (EE. UU.) y pensado para que los astronautas produzcan la mitad de los alimentos que consumen, ha obtenido el primer premio, dotado con 300 mil dólares.

El proyecto, llamado ‘Ani’ en honor a la diosa nigeriana de la Tierra, y desarrollado por la científica Chinyere Ukeje, combina cultivos en ambientes controlados, fermentación y cultivo de hongos con biorreactores que reciclan nutrientes, además de una reserva limitada de alimentos enviados desde la Tierra.