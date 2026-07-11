$!¿Tus fotos de Instagram disponibles para la IA? Meta lo activó con Muse Image y luego lo canceló

Tres días después de su lanzamiento, Meta retiró por completo una función del nuevo sistema Muse Image dentro de Meta AI que permitía generar imágenes mencionando cuentas de otros usuarios.

Con la salida de Muse Image, Instagram activó automáticamente y para todas las cuentas públicas (a excepción de menores de edad) el permiso para que todo el contenido pudiera ser tomado por modelos de inteligencia artificial. Esta función podía cancelarse manualmente desde la configuración de privacidad, sin embargo, aún dejaba dudas respecto al uso de imágenes y la dificultad para desactivar este permiso.

Alertas por la vulneración de la privacidad de los usuarios comenzaron a circular tanto en videos de redes sociales como en medios a nivel global, convirtiendo esta actualización de Meta en una tendencia de búsquedas.

El viernes 10 de julio a las 4:45 pm hora de México, Meta actualizó en su página oficial una leyenda informando sobre ajustes:



“A principios de esta semana, anunciamos que una forma en que las personas pueden generar imágenes en Meta AI es mencionando con una @ las cuentas públicas de Instagram a las que desean hacer referencia. Nuestra intención era proporcionar una herramienta creativa útil y dar a las personas control sobre si su contenido público podía ser referenciado de esta manera. Hemos escuchado los comentarios de que esta función no dio en el blanco, por lo que ya no está disponible.”

¿QUÉ ES MUSE IMAGE? Es el primer modelo de generación de imágenes de Meta Superintelligence Labs, lanzado el 7 de julio de 2026 dentro de Meta AI. Actúa como un “socio creativo” que entiende el contexto del usuario: convierte descripciones simples en imágenes de alta calidad, combina múltiples fotos de referencia, permite editar directamente sobre la imagen (dibujando o marcando cambios), y ofrece prompts sugeridos para restaurar fotos antiguas, rediseñar habitaciones con productos reales, o transformar selfies en distintos estilos. Ya está integrado en Instagram (efectos de Stories) y WhatsApp, y llegará pronto a Facebook, Messenger y a herramientas publicitarias (Meta Advantage+).