¿Tus fotos de Instagram disponibles para la IA? Meta lo activó con Muse Image y luego lo canceló

¿Tus fotos de Instagram disponibles para la IA? Meta lo activó con Muse Image y luego lo canceló

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Karla Guadarrama
por Karla Guadarrama

Alertas por la vulneración de la privacidad de los usuarios de Meta comenzaron a circular tanto en videos de redes sociales como en medios a nivel global

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Tres días después de su lanzamiento, Meta retiró por completo una función del nuevo sistema Muse Image dentro de Meta AI que permitía generar imágenes mencionando cuentas de otros usuarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/demanda-apple-a-openai-por-robo-de-secretos-comerciales-HG22068609

Con la salida de Muse Image, Instagram activó automáticamente y para todas las cuentas públicas (a excepción de menores de edad) el permiso para que todo el contenido pudiera ser tomado por modelos de inteligencia artificial. Esta función podía cancelarse manualmente desde la configuración de privacidad, sin embargo, aún dejaba dudas respecto al uso de imágenes y la dificultad para desactivar este permiso.

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Alertas por la vulneración de la privacidad de los usuarios comenzaron a circular tanto en videos de redes sociales como en medios a nivel global, convirtiendo esta actualización de Meta en una tendencia de búsquedas.

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El viernes 10 de julio a las 4:45 pm hora de México, Meta actualizó en su página oficial una leyenda informando sobre ajustes:

“A principios de esta semana, anunciamos que una forma en que las personas pueden generar imágenes en Meta AI es mencionando con una @ las cuentas públicas de Instagram a las que desean hacer referencia. Nuestra intención era proporcionar una herramienta creativa útil y dar a las personas control sobre si su contenido público podía ser referenciado de esta manera. Hemos escuchado los comentarios de que esta función no dio en el blanco, por lo que ya no está disponible.”

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¿QUÉ ES MUSE IMAGE?

Es el primer modelo de generación de imágenes de Meta Superintelligence Labs, lanzado el 7 de julio de 2026 dentro de Meta AI.

Actúa como un “socio creativo” que entiende el contexto del usuario: convierte descripciones simples en imágenes de alta calidad, combina múltiples fotos de referencia, permite editar directamente sobre la imagen (dibujando o marcando cambios), y ofrece prompts sugeridos para restaurar fotos antiguas, rediseñar habitaciones con productos reales, o transformar selfies en distintos estilos. Ya está integrado en Instagram (efectos de Stories) y WhatsApp, y llegará pronto a Facebook, Messenger y a herramientas publicitarias (Meta Advantage+).

$!Muestra de cómo cualquier usuario podría arrobar a otra persona para que a su vez, la IA generara una imagen nueva tomando sus fotografías.
Muestra de cómo cualquier usuario podría arrobar a otra persona para que a su vez, la IA generara una imagen nueva tomando sus fotografías. Vanguardia

¿QUÉ RETIRÓ INSTAGRAM?

Al lanzar Muse Image, Meta incluyó la posibilidad de generar imágenes @mencionando cuentas públicas de Instagram, para que el modelo usara fotos públicas de esas cuentas como referencia visual (por ejemplo, para invitaciones o gráficos personalizados). Desatando la ola de cuestionamientos por parte de los usuarios.

El 10 de julio de 2026 a las 3:45 pm PT, Meta publicó una actualización reconociendo que esta función “no dio en el blanco” por la reacción negativa de los usuarios. En sí, preocupación por poder referenciar el contenido público de otras personas para generar imágenes con IA sin más control que un ajuste de privacidad. Como resultado, Meta retiró la función y ya no está disponible.

Durante el periodo en que esta opción estuvo activa, los usuarios encontraban en el apartado de Configuración y Privacidad un botón para apagar el “permiso de IA” que permitía el acceso a la toma del contenido. Actualmente, ese apartado ya no aparece en el listado de configuración.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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