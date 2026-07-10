Demanda Apple a OpenAI por robo de secretos comerciales

“Sin embargo, una cosa está clara: en todos los niveles, desde los miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple” , afirmó la compañía en un documento legal.

En un tribunal federal del norte de California, Apple presentó una demanda por robo de secretos comerciales contra OpenAI, alegando que el laboratorio de inteligencia artificial se apropió de la propiedad intelectual del fabricante del iPhone para desarrollar su propio hardware de consumo, reportó CNBC.

Se trata de un giro inesperado para ambas compañías, que en 2024 firmaron una importante alianza cuando ChatGPT se integró en el sistema operativo del iPhone.

Sin embargo, las relaciones entre ambas compañías se han enfriado desde que OpenAI anunció sus planes de entrar en la industria del hardware el año pasado, cuando compró la empresa emergente del ex diseñador de Apple, Jony Ive, llamada IO Products, por 6 mil 400 millones de dólares.

La mayoría de las acusaciones de Apple involucran a ex empleados que han sido entrevistados por OpenAI o que se han unido a la empresa.

Apple alega que Tang Tan, director de hardware de OpenAI y ex vicepresidente de Apple, ordenó a los empleados de Apple que se entrevistaban en OpenAI que compartieran secretos de Apple como parte del proceso de selección. Tan figura como demandado en la demanda.

“Ha ordenado a los candidatos a un puesto de trabajo que aún trabajan para Apple que lleven ‘piezas reales’ de Apple a sus entrevistas para sesiones de ‘demostración y explicación’ en las que él y su equipo en OpenAI pueden obtener aún más información confidencial de Apple”, dijo Apple en la documentación presentada.

Apple alegó que OpenAI instruyó a los empleados que abandonaban la compañía sobre cómo eludir los procesos de seguridad al dejar el fabricante del iPhone, y que Chang Liu, un ex empleado que se unió a OpenAI, robó una computadora portátil de Apple. Liu figura como demandado en la demanda.

También afirmó que Apple cree que OpenAI está pidiendo a las empresas de hardware que lleven a cabo una técnica de acabado de metales que Apple inventó, mientras “engaña al socio haciéndole creer que tenía el permiso de Apple para hacerlo”.

“Recientemente, han surgido pruebas significativas que sugieren que personas empleadas por OpenAI se apropiaron indebidamente de información secreta y confidencial de Apple relativa a nuestras tecnologías, procesos y productos aún no lanzados”, declaró un representante de Apple a CNBC en un comunicado.

OpenAI no ha anunciado cuándo ni cuáles serán sus productos de hardware, pero Altman dijo en noviembre que ya habían terminado sus primeros prototipos.

Apple no hizo comentarios sobre si la demanda afectará la asociación con OpenAI, en la que el ChatGPT del laboratorio está integrado en Apple Intelligence.

Apple exige una indemnización por daños y perjuicios, medidas cautelares y una orden judicial para obligar a OpenAI a dejar de utilizar sus secretos comerciales.