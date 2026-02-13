Vast y la NASA firman un acuerdo para una primera misión privada de astronautas a la EEI en 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Tech
/ 13 febrero 2026
    Vast y la NASA firman un acuerdo para una primera misión privada de astronautas a la EEI en 2027
    La empresa californiana llevará astronautas a EEI en 2027. Vast company
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Astronautas
Eei
Espacio

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


NASA

La empresa californiana precisó que esta misión le permitirá obtener información esencial sobre la infraestructura y los procesos necesarios para realizar vuelos espaciales tripulados de forma segura

MIAMI- La empresa californiana Vast firmó un acuerdo con la NASA para realizar su primera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI), con un lanzamiento previsto no antes del verano de 2027 desde Florida, informó este jueves la empresa.

Según Vast, esta misión de astronautas privados permitirá obtener información clave sobre la infraestructura y los procesos necesarios para realizar vuelos espaciales tripulados de forma segura.

TE PUEDE INTERESAR: Despega por primera vez la versión más potente del cohete europeo Ariane 6

También refuerza su posición como candidata para desarrollar un posible sucesor de la EEI, la estación comercial Haven-2.

La NASA prevé que el laboratorio orbital continuará operativo hasta alrededor de 2030, tras lo cual planea un retiro controlado y seguro, en coordinación con sus socios internacionales (Roscosmos, ESA, JAXA y CSA).

El director ejecutivo de Vast, Max Haot, destacó que aprovechar la vida útil restante de la EEI con misiones comerciales enfocadas en ciencia e investigación es clave para la transición hacia estaciones espaciales comerciales y el desarrollo de la economía orbital.

La tripulación de Vast permanecerá hasta 14 días en la estación espacial.

El despegue se realizará en un cohete Falcon 9 de SpaceX y la tripulación viajará a bordo de una cápsula Dragon.

Vast prevé un amplio programa científico enfocado en biología, biotecnología, ciencias físicas, investigación humana y demostraciones tecnológicas.

La empresa anunció previamente una convocatoria para propuestas de investigación y mantiene un acuerdo con el Centro para el Avance de la Ciencia en el Espacio (CASIS) para ampliar la producción científica alineada con su estrategia.

TE PUEDE INTERESAR: La Luna y Marte signan un vehemente año espacial de Estados Unidos

Con sede en Long Beach, California, y más de mil empleados, Vast ha invertido más de mil millones de dólares en capital privado para desarrollar su estación Haven.

Tras el éxito de Haven Demo en 2025, la empresa proyecta lanzar Haven-1 en 2027 como la primera estación espacial comercial del mundo, con el objetivo de establecer una presencia humana permanente en órbita hacia 2030.

Hasta ahora, se han realizado cinco misiones privadas de astronautas a la EEI con Axiom Space entre 2022 y 2025. La misión de Vast será la sexta misión privada y marcará el debut de la empresa en vuelos comerciales a la estación.

La fecha específica del lanzamiento dependerá del tráfico de naves en la EEI y de otras consideraciones operativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Astronautas
Eei
Espacio

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


NASA

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado