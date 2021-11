YouTube dejará de mostrar la cantidad de ‘No me gusta’ en sus videos para frenar odio

La decisión tomada, este martes, por el equipo de YouTube , se debió a que realizaron un estudio en el que encontraron que el botón de “no me gusta” no se utilizaba para lo que fue pensado: ayudar a los creadores de contenido a saber qué aciertos tuvieron en sus vídeos y que esto les ayudara a mejorar; así como orientar a los usuarios para saber qué clips valía la pena ver.

YouTube ha anunciado, a través de un video, que pronto se dejará de ver la cantidad de “no me gusta”, y a que han descubierto que estos números, lejos de beneficiar a los creadores de contenido, les afecta de una forma negativa, por lo que para su bienestar y libertad de expresión harán que estas cifras sean privadas.

Así, los equipos de investigación de YouTube han descubierto que el “no me gusta” es usado por grandes grupos de personas que se organizan para empeorar las estadísticas de otros creadores, “se convierte en una especie de juego con puntuación visible” señalaron en el video.

Además de esto, otras razones por las que se usa el botón de “no me gusta”, es debido a que los usuarios no están de acuerdo con lo que el creador ha dicho en sus videos, lo que se opone con una de las misiones de YouTube: darle voz a todo el mundo.

EL EXPERIMENTO

De esta forma, antes de llevar a la práctica el poner de forma privada la cantidad de “no me gusta”, el equipo de YouTube realizó un experimento, para saber si se reducían los ataques a otros creadores, al ser así y notar que este número no influenciaba si un usuario veía o no un video, aprobaron poner de forma privada los dislikes.

El botón seguirá presente en cada uno de los videos de la plataforma, la diferencia es que la cantidad de éstos, se podrá ver únicamente de forma privada y los creadores de contenido tendrán acceso a él en las estadísticas, si requieren consultarlo.

Con esta medida, espera que YouTubecada creador pueda expresarse libremente y desarrollarse sin ningún tipo de actitud negativa. Esto se comenzará a implementar gradualmente a partir de hoy.