¿Uno de tus propósitos de Año Nuevo fue comenzar a ahorrar y no has comenzado? No te preocupes ni te desanimes, nunca es tarde para iniciar con un objetivo, lo importante es tener disciplina y muchas ganas de trabajar. Para ayudarte en esta meta personal y llenar tu cochinito, te contamos de 5 métodos de ahorro infalibles que te ayudarán a lograr tus objetivos financieros.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres comenzar a ahorrar? Este método japonés de ahorro te ayudará a cumplir tu objetivo

De acuerdo con datos de Forbes México, solo el 40% de la población mexicana no tiene este hábito, mientras que la mayoría del 60% restante lo hace de manera informal, es decir, a través de tandas o ahorra en casa. Además, reveló que las encuestas indican que la mitad de la población no tiene acceso al crédito, por lo que su fuente principal de financiamiento es la familia, las amistades o el empeño.