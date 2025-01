6 alimentos que NO debes de consumir en el Desayuno

Algunos desayunos pueden darnos un impulso instantáneo y hacernos sentir que podemos conquistar el mundo, pero este impulso de energía es de corta duración. Acabamos deseando la siguiente dosis y el círculo vicioso continúa. Aquí te comparto 15 alimentos que no deberías estar usando como desayuno.

1.- CEREALES (azucarados y refinados)

Los cereales populares hechos con arroz inflado, frutos secos recubiertos de miel y copos escarchados (ya sean grandes marcas o equivalentes de marca de supermercado) suelen estar hechos con cantidades escandalosas de azúcar. Aparte de las desventajas para la salud de un exceso de azúcar, un desayuno dulce sólo nos mantiene durante un corto periodo de tiempo mientras nuestro torrente sanguíneo se inunda de azúcar.

Una vez digerido el azúcar, pronto sentiremos hambre y es probable que volvamos a tomar un desayuno dulce poco saludable.

En su lugar, elige un cereal integral con alto contenido en fibra que te permita aguantar hasta la hora del almuerzo. Elige cereales integrales triturados, copos de maíz que no estén recubiertos de azúcar, copos de avena tradicionales (que deberías preparar tú mismo en lugar de los que se pueden calentar en el microondas, que suelen contener jarabes de azúcar añadidos), y mueslis y granolas sin azúcar añadido, con o sin fruta seca.

2.- WAFLES O HOT CAKES

A sabiendas que se preparan con harina, huevo, leche y azúcar, y ambas opciones son una elección muy común de desayuno, el común denominador es la harina y el azúcar. Y normalmente no las consumimos solas, siempre van acompañados de miel, los llenamos de jarabes azucarados y tocino crujiente con alto contenido en grasas saturadas y sal, lo que sólo aumenta el número de calorías y no contribuye realmente al valor nutricional beneficioso.

Además, la mayoría de las veces la harina que se utiliza para hacerlos es harina blanca, que ha sido procesada para eliminar los granos enteros y las beneficiosas vitaminas B. Así que es mejor reservarlas para los desayunos de las fiestas.

3.- LOS PANES (Dulces o Salados)

Los panes son deliciosos, pero seamos sinceros, al desayunar un pan, nos permitimos desayunar prácticamente un pastel, ¡y probablemente sólo en nuestro cumpleaños cada año! Incluso un pan que se nos vende como “saludable”, como una magdalena de arándanos con relleno de fruta, sigue siendo más o menos un pastel.

Dicho esto, un pan con arándanos al menos lleva fruta, lo que es una opción más saludable que un pan dulce normal o, peor aún, que un pan de chocolate. Los arándanos son una excelente fuente de antioxidantes y vitaminas que ayudan a mantener sano el sistema inmunitario, así que si tienes que elegir un pan para desayunar, elige uno con frutas. Y aun así, ¡guárdalos para un capricho ocasional!

4.- JUGOS DE FRUTA

Si piensas en las naranjas, ¿cuántas puedes comer de una sola vez? Uno o dos, en nuestra opinión. Pero si tomas un vaso grande de Jugo o Extracto de naranja recién exprimido (ya sea por ti mismo o comprado en una tienda), podrías consumir el doble de esa cantidad.

Las naranjas son saludables, al igual que el resto de las frutas utilizadas para hacer zumos. Contienen altos niveles de vitamina C y otras vitaminas y minerales. Pero la fruta también contiene fructosa, un azúcar de la fruta. Así que si comes una o dos naranjas, no consumes mucha fructosa. Pero si comes cuatro o más naranjas a la vez, sólo como bebida, estás consumiendo más azúcar de lo que crees.

Los jugos de fruta también eliminan la fibra de la fruta, ya que no se consume la pulpa. La fibra es importante para una buena salud intestinal. Así que come fruta entera y mantén los jugos de fruta al mínimo. Y, sin duda, opta por los jugos de frutas sin azúcares añadidos.

5.- BARRITAS DE CEREALES

Si hay un alimento que se ha comercializado como una opción saludable cuando no lo es, son las barritas de cereales. Las barritas de desayuno, que a menudo se comercializan como opciones para deportistas y personas que hacen ejercicio con regularidad y no tienen tiempo de prepararse un bol de granola o muesli, deben considerarse con precaución.

A menudo no son el sustituto saludable de los cereales que dicen ser. Nuestro consejo es que lea la etiqueta. Al igual que muchos de los cereales que hemos mencionado anteriormente, las barritas de cereales suelen tener altos niveles de azúcares añadidos, la mayoría de las veces procedentes de los jarabes de azúcar y la miel que se utilizan para pegar la barrita.

Además, al no consumirse en un bol con leche de vaca o una alternativa no láctea como la leche de soja o de almendras, también carecen de proteínas. Las proteínas nos mantienen llenos durante más tiempo. Comer una de estas barritas en el desayuno probablemente signifique que tu barriga ruge poco después.

Por ello, opta por barritas bajas en azúcares y sin azúcares añadidos y con una fuente de proteínas añadida, como la mantequilla de cacahuete. O bien, tomar una versión más saludable con un vaso de leche.

6.- PRODUCTOS DE COMIDA RÁPIDA

Los desayunos de comida rápida suelen ser fritos, procesados o ambas cosas, y contienen altos niveles de grasas saturadas y sal, y si se les añade una bebida gaseosa o un enorme zumo de frutas, también son muy altos en azúcar. Nada de esto es una forma saludable de empezar el día y si tomamos estas decisiones a primera hora, es más probable que sigamos haciéndolo a lo largo del día.