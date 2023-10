Ale Prado: Nutricionista apasionada por la ciencia y la salud ¡Conócela!

Entre los hobbies de Ale se encuentra el Crossfit. De hecho, se certificó en Crossfit Nivel 1 y dio clases durante casi 8 años. Fue entonces cuando se enamoró de la nutrición deportiva y comenzó a estudiar más sobre entrenamientos. En aquel tiempo, además de dar clases, también consultaba. “Llegó un punto en el que era necesario separar las consultas de las clases, y fue entonces cuando me enfoqué más en la parte de la consulta privada. Ahora, estoy a punto de cumplir 8 años dando consultas”, señaló la nutricionista.

Desde que es joven, a Alejandra le apasiona el tema de la nutrición, la química y los alimentos. Cuando llegó el momento de decidir qué profesión estudiar, optó por Ingeniería en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ya que esta carrera combinaba sus áreas de interés. “Mi lógica en aquel momento fue estudiar Ingeniería en Alimentos, ya que desde allí me resultaría más sencillo especializarme en el campo de la nutrición, en cambio, si solo estudiaba nutrición me iba a limitar mucho”, explicó Ale.

Siguiendo su filosofía, Ale Prado no impone nada a sus pacientes, en su lugar, les proporciona un diagnóstico personalizado en consultas diseñadas a medida, considerando meticulosamente la composición corporal y la simetría de cada individuo.

A veces, algunas personas creen que cuando se habla de nutrición deportiva, se refiere únicamente a aquellos que practican deportes. En cambio, esta es una especialidad que abarca la nutrición integral. En las consultas de Ale pueden asistir niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que hacen y no hacen ejercicio.

Las consultas de Ale son literalmente personalizadas, ya que se basan en los hábitos y objetivos de cada persona, y de esta manera se aplica un formato único para cada cliente. “No impongo nada a la persona; en cambio, les proporciono un diagnóstico. Se trata de comprender cómo está actualmente su cuerpo en términos de su composición corporal y simetría; no solo de su peso o de la cantidad de grasa que deben tener. A veces los perfiles son tan únicos que no se ajustan a las tablas clásicas, y es ahí la importancia de un diagnóstico único”, explica Ale.

¿QUÉ MARCA ES RECOMENDABLE?

Es una pregunta constante que los clientes le hacen a Ale. Para esto, ella suele responder que no hay una marca de alimentos recomendada, ya que su enfoque se basa en una alimentación que no depende de alimentos procesados.“Yo me baso en alimentos naturales, porque son los que realmente necesitamos. Además, es importante poder adaptar tus elecciones de alimentos fácilmente; mi punto es que debes aprender a comer en cualquier lugar, porque es algo que harás siempre. Se debe hacer de manera real y sostenible”, comenta Ale.

MOSTRAR LA REALIDAD EN REDES

Ale siempre ha dicho que su marca debe ser una proyección de lo que realmente es, hace y piensa. Por lo tanto, en sus redes sociales muestra que es una persona como todas las demás, que puede salir a fiestas, ir a comer a un restaurante y pedir una hamburguesa, y que a pesar de eso se puede tener una vida activa y saludable. Así mismo, procura que la información que sube a sus redes tenga base científica, para que así les sea útil a sus seguidores.