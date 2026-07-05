¿Bajar de peso o perder músculo? Lo que debe saber sobre los nuevos medicamentos para la obesidad

Los medicamentos como semaglutida y tirzepatida han revolucionado el tratamiento de la obesidad. Miles de personas alrededor del mundo están logrando pérdidas de peso que hace apenas unos años parecían difíciles de alcanzar sin cirugía.

Sin embargo, detrás de estos resultados alentadores, la ciencia ha comenzado a plantear una pregunta fundamental: cuando el peso disminuye, ¿todo lo que se pierde es grasa?

La respuesta es no. Y entender esta diferencia puede marcar la pauta entre mejorar la salud metabólica o comprometerla a largo plazo.

EL PESO PERDIDO NO SIEMPRE ES GRASA

Durante años, tanto pacientes como profesionales de la salud se enfocaron principalmente en un indicador: el número que aparece en la báscula.

Pero el cuerpo humano está compuesto por distintos tejidos. Cuando una persona pierde peso, puede estar perdiendo:

* Grasa corporal.

* Agua.

* Glucógeno.

* Masa muscular.

Lo ideal es que la mayor parte de la pérdida provenga del tejido adiposo. Sin embargo, estudios recientes sugieren que los tratamientos con agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida, y los agonistas duales GIP/GLP-1, como la tirzepatida, también pueden asociarse con una reducción significativa de masa magra.

LO QUE ENCONTRÓ LA INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTE

Un análisis publicado en Nature Reviews Endocrinology llamó la atención sobre un aspecto que comienza a generar debate en la comunidad científica: la calidad de la pérdida de peso.

Los autores señalan que una proporción de la reducción observada con estos tratamientos puede corresponder a masa libre de grasa, incluyendo tejido muscular.

Esto no significa que los medicamentos sean peligrosos o que no funcionen. De hecho, los beneficios cardiovasculares, metabólicos y en el control de peso están ampliamente documentados. Lo que significa es que el éxito terapéutico no debería medirse únicamente por los kilos perdidos; también importa qué tejido se está perdiendo.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PRESERVAR EL MÚSCULO?

El músculo es mucho más que una estructura que nos permite movernos. Actualmente se considera un verdadero órgano metabólico porque participa en funciones esenciales como:

* Regulación de la glucosa en sangre.

* Sensibilidad a la insulina.

* Producción de energía.

* Salud ósea.

* Funcionalidad física.

* Prevención de la fragilidad durante el envejecimiento.

Cuando la pérdida de masa muscular es excesiva, pueden aparecer consecuencias importantes:

* Disminución de fuerza.

* Fatiga más frecuente.

* Menor gasto energético.

* Mayor riesgo de recuperar peso posteriormente.

* Mayor vulnerabilidad metabólica con el paso de los años.

Por eso los especialistas insisten cada vez más en hablar de composición corporal, y no únicamente de peso corporal.

LA PREGUNTA CORRECTA NO ES SI DEBE USAR ESTOS MEDICAMENTOS

La pregunta correcta es: ¿cómo aprovechar sus beneficios mientras se protege la masa muscular?

La evidencia actual apunta a que los mejores resultados se obtienen cuando el tratamiento farmacológico se acompaña de una estrategia integral.

TRES PILARES PARA PROTEGER LA MASA MUSCULAR

1. Entrenamiento de fuerza: La actividad física es fundamental, pero no cualquier actividad produce el mismo efecto. Los ejercicios de resistencia o fuerza ayudan a enviar una señal biológica al organismo para conservar e incluso desarrollar tejido muscular durante la pérdida de peso. El levantamiento de pesas, el uso de bandas de resistencia o los ejercicios con peso corporal pueden formar parte de esta estrategia.

2. Proteína suficiente y de calidad: La reducción del apetito que producen estos medicamentos puede ocasionar que algunas personas consuman menos proteína de la necesaria. Por ello, es importante planificar la alimentación para cubrir los requerimientos individuales y favorecer la conservación de masa muscular.

3. Seguimiento de la composición corporal: El peso es solo una parte de la historia. Herramientas como la bioimpedancia multifrecuencia, el escaneo DEXA y las evaluaciones antropométricas especializadas permiten conocer si los cambios corporales provienen principalmente de la grasa o del tejido muscular.

SEÑALES QUE NO DEBEN IGNORARSE

Durante un proceso de pérdida de peso, conviene consultar con un profesional si aparecen síntomas como:

* Disminución importante de la fuerza.

* Fatiga excesiva.

* Dificultad para realizar actividades cotidianas.

* Sensación persistente de debilidad.

* Cambios físicos asociados a una pérdida evidente de masa muscular.

Estos hallazgos no significan necesariamente que el medicamento sea el problema, pero sí justifican una evaluación más profunda.

UN ENFOQUE MÁS INTELIGENTE PARA PERDER PESO

Los nuevos tratamientos para la obesidad representan uno de los avances más importantes de la medicina moderna. Sin embargo, la meta no debería ser simplemente perder kilos.

La verdadera meta es mejorar la salud metabólica, reducir la grasa corporal y preservar la mayor cantidad posible de masa muscular. Porque una pérdida de peso exitosa no se mide solo por lo que desaparece de la báscula, sino por lo que se conserva para mantener la calidad de vida, la fuerza y la salud a largo plazo.

¿Está utilizando semaglutida, tirzepatida u otro tratamiento para la pérdida de peso? Un acompañamiento nutricional adecuado puede ayudarle a optimizar resultados, preservar masa muscular y mejorar su composición corporal de forma segura y basada en evidencia científica. Puedes agendar consultas presenciales y en línea vía WhatsApp al 844 496 2485.