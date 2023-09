Ballet en la tercera edad: Estos son sus beneficios para la salud

En los últimos años, el ballet ha ganado adeptos entre los adultos mayores. Aunque no hay datos públicos sobre el número de estudiantes de ballet de la tercera edad, en 2017 hubo suficiente interés para que la Royal Academy of Dance , entre las mayores autoridades de formación de profesores de ballet clásico del mundo , creara su programa de formación para ‘cisnes plateados’ bajo el cual se enseñaría ballet a personas de 55 años o más . Desde entonces, la academia ha certificado a más de 1000 profesores de ballet de la tercera edad , que operan en 51 países.

Muchos estudios demuestran que, a partir de los 40 años, el equilibrio es una habilidad vital asociada a la longevidad y la calidad de vida . En un estudio, el 20 por ciento de las personas mayores de 50 años no podían mantener el equilibrio sobre una pierna durante 10 segundos. Esto duplicaba el riesgo de muerte al cabo de una década.

Jane Howard-Martin estudió ballet desde la primaria hasta la mayoría de edad, pero contó que después de una pausa de 40 años: “Me preocupaba regresar y ser muy dura conmigo misma, por no lograr hacer lo que alguna vez pude” .

En las clases de Cornell, si un alumno tiene problemas para completar una pirueta, se le anima a que intente dar media vuelta o un cuarto de vuelta. Si eso resulta demasiado difícil, se les pide mantener el equilibrio sobre una pierna durante tres segundos.

“Lo difícil fue aceptar que iba a fracasar una y otra vez, que iba a hacerlo muy mal frente a la gente”, reveló Joe Seely, actor de 60 años de Los Ángeles que empezó a bailar ballet hace una década.

Sin importar la edad, el ballet es una actividad difícil de dominar y eso puede ser liberador. “A mi edad, la mayoría de las cosas que hago, las hago bien”, confesó Kravif. “Soy perfeccionista. Pero con el ballet para adultos principiantes, no me va tan bien y creo que nunca me irá bien”.

Una vez que te hayas liberado de las expectativas de dominar el ballet, lo que parecía desalentador puede resultar satisfactorio. “Tiene una cualidad meditativa que de la que creo que nunca me percaté de niña”, comentó Howard-Martin. “Cuando estoy en el estudio bailando, siento una paz que me hace inmensamente feliz”.