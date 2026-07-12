Betabel: color, tradición y sabor desde la tierra

Betabel: color, tradición y sabor desde la tierra

+ Seguir en Seguir en Google
Amanda Covarrubias
por Amanda Covarrubias

Se trata de una raíz ancestral que conquista la alta cocina, demuestra en la parrilla su extraordinaria versatilidad y dulzura ahumada a través de una receta elegante y llena de contrastes

Vida
/
COMPARTIR

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

Entre los ingredientes más vistosos de la gastronomía mundial destaca el betabel, una raíz de intenso color rojizo que ha acompañado la alimentación humana durante miles de años. Su sabor dulce, textura firme y extraordinaria versatilidad lo han convertido en protagonista de ensaladas, sopas, conservas y preparaciones a la parrilla. Aunque durante mucho tiempo fue considerado un alimento humilde, hoy ocupa un lugar privilegiado tanto en la cocina tradicional como en la alta gastronomía.

CUNA Y USOS DEL BETABEL

El betabel pertenece a la familia de las amarantáceas y su nombre científico es Beta vulgaris. Sus orígenes se remontan a las costas del Mediterráneo y al norte de África, donde las antiguas civilizaciones comenzaron a cultivarlo hace más de 4,000 años. Los egipcios, griegos y romanos apreciaban sus hojas por sus propiedades medicinales y nutritivas, mientras que la raíz, tal como la conocemos actualmente, comenzó a desarrollarse siglos después gracias a la selección agrícola.

$!Este ingrediente demuestra por qué la gastronomía mexicana es tan sabia.
Este ingrediente demuestra por qué la gastronomía mexicana es tan sabia. MAGNIFIC

Los romanos fueron grandes impulsores de su consumo. Lo utilizaban para preparar remedios naturales y platillos cotidianos, convencidos de que fortalecía el organismo y ayudaba a la digestión. Durante la Edad Media, el cultivo del betabel se expandió por Europa, convirtiéndose en una importante fuente de alimento para las comunidades rurales.

DISTRIBUCIÓN Y CONQUISTA DE LAS COCINAS

Con la llegada de los españoles al continente americano en el siglo XVI, el betabel encontró nuevas tierras para prosperar. El clima templado de diversas regiones mexicanas favoreció su cultivo y, poco a poco, comenzó a incorporarse a la gastronomía nacional.

Actualmente, estados como Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y el Estado de México destacan entre los principales productores.

APORTACIONES Y VALORES A LA SALUD

Además de su atractivo color, el betabel posee un importante valor nutricional. Está compuesto principalmente por agua y contiene fibra, potasio, hierro, magnesio, fósforo y vitaminas del complejo B, además de vitamina C y ácido fólico. Su característico tono rojizo proviene de las betalaínas, pigmentos naturales con propiedades antioxidantes.

$!Su dulzura natural aporta un equilibrio perfecto a los contrastes de nuestra tierra.
Su dulzura natural aporta un equilibrio perfecto a los contrastes de nuestra tierra. MAGNIFIC

Tradicionalmente, se le han atribuido diversos beneficios para la salud. Se considera un aliado para la circulación sanguínea gracias a su contenido de nitratos naturales, que contribuyen a mejorar el flujo sanguíneo y la oxigenación del organismo. Asimismo, su fibra favorece la digestión y ayuda al buen funcionamiento intestinal.

EL BETABEL EN LA COCINA MEXICANA

En la gastronomía mexicana, el betabel suele aparecer en ensaladas, jugos, escabeches y sopas; sin embargo, en los últimos años ha conquistado el mundo de la parrilla. El fuego transforma sus azúcares naturales, intensificando su dulzura y aportándole notas ahumadas que sorprenden incluso a quienes no acostumbran consumir vegetales.

Los chefs contemporáneos lo utilizan para elaborar purés, risottos, tortillas, carpaccicios, hamburguesas vegetarianas y guarniciones para carnes rojas, pescado y aves. También se emplea en repostería para aportar humedad y color natural a pasteles y panes artesanales.

$!El betabel es perfecto para una guarnición elegante y llena de contrastes.
El betabel es perfecto para una guarnición elegante y llena de contrastes. MAGNIFIC

Cuando se cocina a las brasas, el betabel demuestra que la parrilla no es exclusiva de la carne. Su textura firme soporta largas cocciones y absorbe perfectamente el aroma del carbón y la leña. Acompañado de quesos, hierbas frescas y cítricos, se convierte en una experiencia gastronomía que combina tradición y modernidad.

RECETA DE HOY: BETABEL ASADO A LA PARRILLA CON QUESO DE CABRA Y NUEZ

Ingredientes para 6 personas:

* 6 betabeles medianos

* 200 gramos de queso de cabra

* 100 gramos de nuez troceada

* 3 cucharadas de aceite de oliva

* 2 cucharadas de miel de abeja

* 1 jugo de una naranja

* 2 cucharadas de vinagre balsámico

* 1 cucharadita de sal de grano

* ½ cucharadita de pimienta negra

* 2 cucharadas de romero fresco picado

* Cantidad suficiente de brotes o arúgula para decorar

Preparación:

1. Lava perfectamente los betabeles y envuélvelos individualmente en papel aluminio.

2. Colócalos sobre una parrilla con carbón de mezquite a fuego medio durante aproximadamente una hora y media, o hasta que estén suaves.

3. Retira del fuego, deja reposar unos minutos y pela cuidadosamente.

4. Corta los betabeles en gajos o rodajas gruesas.

5. En un recipiente mezcla el aceite de oliva, la miel, el jugo de naranja, el vinagre balsámico, la sal, la pimienta y el romero.

6. Barniza los betabeles con esta mezcla y vuelve a colocarlos sobre la parrilla durante cinco minutos por cada lado para caramelizarlos ligeramente.

7. Sirve en un platón y agrega el queso de cabra desmoronado y la nuez troceada. Decora con brotes frescos o arúgula.

$!Su textura firme soporta largas cocciones.
Su textura firme soporta largas cocciones. MAGNIFIC

El resultado es una guarnición elegante y llena de contrastes: la dulzura del betabel, el toque áureo del balsámico, la cremosidad del queso y el aroma ahumado de la parrilla crean un platillo digno de cualquier mesa.

Porque en la cocina y en la parrilla siempre hay espacio para descubrir nuevos sabores. Y tú, ¿el betabel lo prefieres en ensalada o... con todo, Güerito?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Cocina
Gastronomía
Gourmet
Amanda Covarrubias

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
true

POLITICÓN: Lo que urge para AHMSA son inversionistas, ¿podrán reactivarla?
Jesús Emiliano Bruno Dávila, de 16 años, y Gilberto Ledezma, de 13 años, lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.

Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas
¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?

¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?
Penales y despenalizaciones

Penales y despenalizaciones
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
true

El futbol se acabó; ahora traslademos esa ilusión a cosas más importantes
true

Sucesos inadvertidos que pueden ser clave para México