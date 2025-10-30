Aprendiendo a querer a los animales, una guía para familias

ESPAÑA- Es importante “cambiar la percepción de que los seres humanos pueden tratar a los animales a su antojo, alejándolos de su hábitat natural, utilizándolos en experimentos o domesticándolos para espectáculos”, señala el equipo de especialistas de la Fundación Mona, FM, organización dedicada al bienestar y conservación de primates. Los expertos de esta organización consideran necesario “fomentar la reflexión entre los jóvenes acerca del bienestar y la ética animal, sobre los derechos universales de los animales, cómo el cambio climático les afecta y la importancia de los santuarios de animales”. TE PUEDE INTERESAR: Día de Muertos: ¿Cuáles son las almas que se conmemoran el 30 de octubre? LOS ADULTOS DEBEN DE DAR EL EJEMPLO Para inculcar a sus niños el cuidado y respeto hacia los animales, “los adultos deben ser los primeros en mostrar respeto, y un trato digno y justo, hacia los seres vivos en su vida diaria, ya que los niños aprenden observando”, según destacan. El equipo de la FM aconseja a padres y educadores “utilizar libros y revistas infantiles y documentales, fomentar proyectos escolares sobre conservación y realizar excursiones a la naturaleza, ya que son estrategias efectivas” para concienciar a los niños acerca del bienestar animal, comenta Valsera En este sentido respaldan lo expresado por la famosa primatóloga Jane Goodall, en el sentido de que solo si conocemos a los animales, nos importarán; solo si nos importan, los ayudaremos; y solo si los ayudamos, se salvarán. VISITAS A SANTUARIOS DE ANIMALES Para la bióloga Cristina Valsera, corresponsable del departamento de rescate y rehabilitación de primates de la Fundación Mona “en la formación de una conciencia ambiental infantil también juegan un papel crucial las visitas a santuarios de animales”.

Los refugios son lugares donde distintas especies que han sido víctimas de maltrato, explotación o experimentación, viven en un espacio seguro, tienen un hogar permanente y reciben los cuidados y el amor que necesitan, hasta su muerte natural. ”En los santuarios, los animales viven en condiciones lo más naturales posible, sin ser explotados para entretenimiento. En esos lugares, los niños aprenden sobre la historia de los animales rescatados y cómo se les proporciona un hogar seguro, fomentando la empatía y el respeto”, añade Valsera. INFÓRMESE ANTES DE IR A UN ZOO Valsera señala que las visitas a zoológicos o granjas escuela también son un recurso importante para enseñar a los niños a cuidar y respetar a los animales, pero dado que algunos de estos establecimientos pueden incumplir las normas de protección animal, hay que asegurarse de que el lugar que se va a visitar es recomendable antes de efectuar la visita. TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabías que ver obras de arte en galerías contribuye a reducir los niveles de estrés? Para informarse, el equipo de la Fundación Mona sugiere consultar en internet las reseñas y opiniones de otros visitantes, así como verificar las evaluaciones de organizaciones de bienestar animal como WWF, AnimaNaturalis o las de referencia en cada país, que suelen tener evaluaciones y listas de zoológicos y centros que mantienen animales. ¿MI HIJO ESTÁ PREPARADO PARA TENER UNA MASCOTA? A la hora de decidir adoptar una mascota es fundamental que los padres determinen si sus hijos más pequeños están preparados para convivir con un animal de compañía, enfatizan. Para los expertos de la FM “es necesario que los adultos evalúen la madurez y responsabilidad del niño; se aseguren de que su interés en tener una mascota no es pasajero y busquen juntos información sobre las necesidades específicas de la mascota, y consideren cómo encajará en la rutina familiar”. Estos especialistas aconsejan dar pioridad a la adopción de mascotas en refugios y asociaciones protectoras, donde se puede conocer de antemano a los animales y hablar con el personal de estas entidades sobre sus necesidades y comportamientos. EL AMOR A LOS ANIMALES COMO BASE DE LA EMPATÍA “La infancia se caracteriza por un sentimiento innato de proximidad al entorno natural, amor por todo lo relacionado con la naturaleza y los animales”, señala Nuria Máximo Bocanegra, directora de la Cátedra Investigación Animales y Sociedad, de la universidad española Rey Juan Carlos, en el portal de divulgación académica The Conversation.