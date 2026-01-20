¿Podría un programa conversacional de IA reemplazar a un psicoterapeuta humano?

SIDNEY-Los algoritmos informáticos, conjuntos de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas que permiten a un cerebro electrónico resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea siguiendo una secuencia de pasos definidos, están en el corazón de la inteligencia artificial (IA).

Los ‘chatbots’, programas o aplicaciones informáticas que conversan con las personas y responden a sus preguntas y consultas mediante voz o texto, como si fueran seres humanos, son una de las utilidades más populares de la IA, y están ganando terreno en el ámbito del asesoramiento psicológico.

Pero ¿podría un ‘chatbot’ de IA llegar a reemplazar a un terapeuta humano como un psicólogo o psiquiatra? Estos sistemas tienen sus ventajas, pero también sus puntos flacos, según los investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW, por sus siglas en ingles) en Sydney, Australia.

“El uso de la IA como herramienta psicoterapéutica se remonta a la década de 1960, cuando el programa ELIZA ofrecía respuestas predefinidas a los usuarios que describían sus estados emocionales”, señala la psicóloga clínica Jill Newby, profesora de Psicología en la UNSW.

PROGRAMAS CONVESACIONALES COMO PSICÓLOGOS

Pero la IA ha avanzado mucho desde entonces, y aplicaciones para teléfonos inteligentes como Woebot, Wysa y Replika mantienen conversaciones sofisticadas y bidireccionales con sus usuarios, les ofrecen apoyo emocional, seguimiento de su estado de ánimo y ejercicios terapéuticos como llevar un diario o tomar consciencia de sus procesos mentales, según explica.

“Con la llegada de asistentes de IA generativa en línea como ChatGPT, CoPilot y Gemini, el asesoramiento psicológico proporcionado por sistemas basados en IA se parece sorprendentemente a las estrategias que cabría esperar de los terapeutas presenciales”, según Newby.

“Cada conversación con un sistema de IA es una interacción única muy contextual y personalizado, capaz incluso de recordar conversaciones pasadas, lo que permite a los usuarios explorar desafíos personales, problemas de salud mental y asuntos prácticos con mayor profundidad”, especifica.

PSICOTERAPIA EN PERSONA VERSUS ASESORAMIENTO EN LÍNEA

La profesora Newby explica que la psicoterapia presencial puede ser prohibitivamente cara, difícil de seguir para quienes viven lejos del lugar donde se ofrece y poco práctica para el horario de algunas personas, y a veces obliga al paciente a esperar semanas o meses antes de poder ser atendido por un terapeuta.

Por su parte, una conversación con un sistema de IA puede ser inmediata, barata o incluso gratuita y en algunos casos puede ser conveniente, aunque esto no significa que la IA pueda reemplazar a los psicoterapeutas humanos ni que sus consejos puedan sustituir a los de un terapeuta cualificado, según apunta.

Newby apoya el uso de recursos web para tratar la depresión, ha participado en un portal de terapia en línea, y está investigando distintas herramientas de IA para ver cómo pueden aplicarse en tratamientos personalizados de la depresión y cómo pueden aprovecharlas los psicólogos para mejorar su práctica.