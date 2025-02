Descubren que el tabaquismo pasivo durante la infancia deja huella en el ADN de los niños

BARCELONA- Según revela un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en España, que ha sido publicado en la revista Environment International.

Los niños y niñas que están expuestos al humo del tabaco en sus casas “son más propensos a mostrar determinados cambios en el epigenoma, los cuales pueden alterar la manera en que los genes se expresan”, explica el Instituto de Salud Global de Barcelona.

Siendo así, prosigue el ISGlobal, que “estas alteraciones epigenéticas” podrían incidir que en el futuro se desarrollo de enfermedades.

Esta es la conclusión principal a la que llegaron los autores de la investigación “Association of exposure to second-hand smoke during childhood with blood DNA methylation” publicada en la revista Environment International, por lo que los investigadores hacen hincapié en la necesidad de disminuir la exposición al tabaquismo pasivo, esencialmente en entornos donde hay niños.