Después de dos ensayos clíncos, Ozempic no consigue frenar la progresión del alzhéimer

Asimismo, en los ensayos evoke , realizados a pacientes de 55 a 85 años quienes padecían de deterioro cognitivo leve o demencia leve derivado del Alzheimer, “ la semaglutida mostró un perfil de seguridad y tolerabilidad consistente con ensayos previos de este fármaco. A la fecha, se han acumulado más de 37 millones de años-paciente de exposición a semaglutida en diversas poblaciones ”, resalta Novo Nordisk.

Una vez que concluyeron los ensayos, describe el comunicado, estos “ no confirmaron la superioridad de la semaglutida frente al placebo en la reducción de la progresión de la enfermedad de Alzheimer, medida por el cambio en la puntuación Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB) respecto al valor inicial. Si bien el tratamiento con semaglutida produjo una mejora en los biomarcadores relacionados con el Alzheimer en ambos ensayos, esto no se tradujo en un retraso en la progresión de la enfermedad ”.

Estos se llevaron acabo de manera aleatoria, fueron a un total de 3,808 adultos con el propósito de evaluar “ la eficacia y seguridad de semaglutida oral en comparación con placebo, además del estándar de atención ”, detalla Novo Nordisk y prosigue explicando que “ la decisión de buscar una indicación para la enfermedad de Alzheimer con semaglutida se basó en estudios de evidencia del mundo real, modelos preclínicos y análisis post-hoc de ensayos en diabetes y obesidad” .

MÉXICO- En comunicado de prensa publicado el 24 de de noviembre en el sitio web de Novo Nordisk dio a conocer los resultados de los “ ensayos de fase 3 evoke y evoke+ en Alzheimer sintomático en etapa temprana ” de su medicamento conocido como Ozempic.

Martin Holst Lange, quien es el director científico y vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo en Novo Nordisk explicó que “basados en la importante necesidad médica no satisfecha en la enfermedad de Alzheimer, así como en varios indicios de datos, sentimos la responsabilidad de explorar el potencial de la semaglutida, a pesar de la baja probabilidad de éxito. Estamos orgullosos de haber llevado a cabo dos ensayos de fase 3 bien controlados en la enfermedad de Alzheimer que cumplen con los más altos estándares de investigación y rigor metodológico”.

Por lo que, concluye Lange “agradecemos sinceramente a todos los participantes y sus cuidadores por sus valiosas contribuciones. Si bien la semaglutida no demostró eficacia para ralentizar la progresión del Alzheimer, el amplio cuerpo de evidencia que la respalda continúa ofreciendo beneficios para personas con diabetes tipo 2, obesidad y comorbilidades relacionadas”.

Novo Nordisk indicó que los resultados “principales” de los ensayos van a ser presentados en la conferencia Clinical Trials in Alzheimer’s Disease (CTAD) que se llevará acabo el próximo 3 de diciembre, mientras que los hallazgos “completos” en las conferencias Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases (AD/PD) en marzo de 2026.

ALZHEIMER REPRESENTA ENTRE EL 60 Y EL 80% DE CASOS DE DEMENCIA MÁS COMÚN EN EL MUNDO

Por otra parte, Novo Nordisk, destalla que el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y representa entre el 60% y el 80% de todos los casos en el mundo.

La demencia se caracteriza por la pérdida de memoria así como otras capacidades cognitivas que afecta la vida diaria de la persona que padece esta enfermedad, que en algunos tipos es degenerativa e irreversible.

En lo que se refiere al Alzheimer, esta es una enfermedad progresiva, en donde los síntomas van empeorando de forma gradual con el tiempo. En cada etapa de este padecimiento, quien lo padece y para sus cuidadores, presenta se va enfrentando a distintos desafíos; señala Novo Nordisk.

Es por lo anterior que “existe una importante necesidad no satisfecha de nuevas opciones de tratamiento que puedan ralentizar la progresión de la enfermedad y reducir la carga general para las personas afectadas y para la sociedad”, acentúa el comunicado.

Actualmente se hace uso de la escala Clinical Dementia Rating (CDR) misma que “es una medida global de cognición y función obtenida mediante entrevistas tanto al paciente como al cuidador; es una herramienta comúnmente utilizada para estadificar la enfermedad de Alzheimer en investigaciones”, explica Novo Nordisk,

Esta escala, además concluye Novo Nordisk, “evalúa seis áreas de cognición y función, donde cada área recibe una puntuación de 0 (sin demencia) a 3 (demencia grave). La puntuación total de las seis áreas (máximo de 18), conocida como sum of boxes (CDR-SB), se ha utilizado en ensayos clínicos en Alzheimer para seguir la progresión y evaluar la gravedad de la enfermedad. En los ensayos evoke y evoke+, el cambio en CDR-SB para semaglutida frente a placebo se midió desde el inicio hasta la semana 104”.

RESULTADOS ADVERSOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS TUMBAN A NOVO NORDISK EN LA BOLSA

El pasado lunes 24 de noviembre, la farmacéutica danesa Novo Nordisk se precipitó en la bolsa de Copenhague después de dar a conocer los resultados clínicos negativos de su nuevo medicamento contra el Alzhéimer.